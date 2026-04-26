دياب يوضح كيف تقام شراكة بين نادي جماهيري وشركات.. وموعد التنفيذ

أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية حقيقة دمج الأندية الجماهيرية وأندية الشركات للمشاركة في الدوري المصري الموسم المقبل.

وطُرحت فكرة دمج الأندية في الفترة الأخيرة، وأوضح نادي الإسماعيلي عبر نائب رئيس النادي آلية تطبيق القرار.

وقال دياب عبر قناة النهار: "لا يوجد ما يسمى بدمج الأندية بل شراكة، ونحن في مرحلة الدراسة لتفعيل قانون الرياضة لإنشاء شركات للكرة وليس دمج الأندية".

وكشف "كل نادي سيحتفظ بمجلس إدارته وأصوله وأنشطته بشكل كامل، وقانون الرياضة يسمح بإنشاء شركات ومن الممكن أن تكون بين ناديين في قطاع محدد وهو كرة القدم على سبيل المثال، وهذا القطاع منفصل عن الناديين مع احتفاظ كل نادي بأصوله وأنشطته وأعضاءه ومقراته وممارسة باقي الرياضات بشكل طبيعي".

وتابع "إذا عقد نادي جماهيري مع نادي خاص شراكة لقطاع الكرة، سيتم إطلاق اسم جديد على الفريق وسيتم اللعب في ملعب الفريق الجماهيري".

وواصل "الهدف من الشراكة استمرار الفريق الجماهيرية في الدوري، وتحقيق استدامة في مصادر كرة القدم. الأندية الخاصة تنجح بسبب الإدارة المحترفة ومصادر التمويل وبالتالي تحقق نتائج لكن تتفقد للعراقة والجماهير".

وأردف "عندما يتم توفير الشراكة للأندية الجماهيرية فأنت تحقق أهدافها بتكوين فريق قوي واستدامة في الموارد وانضمام أبناء محافظته لقطاع الناشئين، كما ستحقق فائضا لأنك رفعت من على عاتق الإدارة ميزانية فريق كرة القدم، وستحقق أرباحا"

وأتم "الشراكة بين الأندية ستظهر قريبا جدا، والكل حريص على تحقيق الأمر لأنه مواكبة لصناعة كرة القدم في العالم كله".

وسبق أن شرح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي آلية تطبيق قرار دمج أندية الشركات مع الأندية الجماهيرية.