دياب يوضح كيف تقام شراكة بين نادي جماهيري وشركات.. وموعد التنفيذ

الأحد، 26 أبريل 2026 - 23:55

كتب : FilGoal

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية حقيقة دمج الأندية الجماهيرية وأندية الشركات للمشاركة في الدوري المصري الموسم المقبل.

وطُرحت فكرة دمج الأندية في الفترة الأخيرة، وأوضح نادي الإسماعيلي عبر نائب رئيس النادي آلية تطبيق القرار. (طالع التفاصيل)

وقال دياب عبر قناة النهار: "لا يوجد ما يسمى بدمج الأندية بل شراكة، ونحن في مرحلة الدراسة لتفعيل قانون الرياضة لإنشاء شركات للكرة وليس دمج الأندية".

دياب يكشف سبب رفض طلب الزمالك قبل لقاء إنبي.. وموعد إصدار جدول الجولة الأخيرة للدوري دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل بقيادة أحمد دياب.. مصر تفوز برئاسة رابطة الأندية الإفريقية قرعة الدوري - دياب: تمسكنا بهذا الأمر لتجنب أزمة الموسم الماضي

وكشف "كل نادي سيحتفظ بمجلس إدارته وأصوله وأنشطته بشكل كامل، وقانون الرياضة يسمح بإنشاء شركات ومن الممكن أن تكون بين ناديين في قطاع محدد وهو كرة القدم على سبيل المثال، وهذا القطاع منفصل عن الناديين مع احتفاظ كل نادي بأصوله وأنشطته وأعضاءه ومقراته وممارسة باقي الرياضات بشكل طبيعي".

وتابع "إذا عقد نادي جماهيري مع نادي خاص شراكة لقطاع الكرة، سيتم إطلاق اسم جديد على الفريق وسيتم اللعب في ملعب الفريق الجماهيري".

وواصل "الهدف من الشراكة استمرار الفريق الجماهيرية في الدوري، وتحقيق استدامة في مصادر كرة القدم. الأندية الخاصة تنجح بسبب الإدارة المحترفة ومصادر التمويل وبالتالي تحقق نتائج لكن تتفقد للعراقة والجماهير".

وأردف "عندما يتم توفير الشراكة للأندية الجماهيرية فأنت تحقق أهدافها بتكوين فريق قوي واستدامة في الموارد وانضمام أبناء محافظته لقطاع الناشئين، كما ستحقق فائضا لأنك رفعت من على عاتق الإدارة ميزانية فريق كرة القدم، وستحقق أرباحا"

وأتم "الشراكة بين الأندية ستظهر قريبا جدا، والكل حريص على تحقيق الأمر لأنه مواكبة لصناعة كرة القدم في العالم كله".

وسبق أن شرح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي آلية تطبيق قرار دمج أندية الشركات مع الأندية الجماهيرية. (طالع التفاصيل)

دياب يكشف سبب رفض طلب الزمالك قبل لقاء إنبي.. وموعد إصدار جدول الجولة الأخيرة للدوري الزمالك يعلن عودة حسين لبيب لممارسة عمله خبر في الجول – بنتايك يشارك في تدريبات الزمالك وموقفه من خوض المباريات قائمة الأهلي - انضمام عمر معوض وغياب بلعمري وكامويش أمام بيراميدز منتظرا نهاية الدوري.. في الجول يكشف كيف يفكر منتخب مصر بشأن معسكر كأس العالم صاحب تاريخ دولي ضئيل وسبق له التواجد بين الفريقين.. حكم ألماني للقاء بيراميدز والأهلي ناجي حكما لمباراة الزمالك وإنبي.. ووفا لسموحة والمصري رئيس الإسماعيلي: ديون النادي تتخطى الـ200 مليون.. و3 خطوات للتخلص منها
"القصة مكملة".. القادسية يعلن تجديد عقد ناتشو 5 دقيقة | سعودي في الجول
سلة - الجندي: لعبنا بشكل أفضل أمام داكار.. والمحترفون بدأوا في الانسجام 16 دقيقة | كرة سلة
كما الدور الأول.. ميلان ويوفنتوس يتعادلان سلبيا ورقم لم يحدث من قبل 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته 50 دقيقة | القسم الثاني
دياب يوضح كيف تقام شراكة بين نادي جماهيري وشركات.. وموعد التنفيذ 58 دقيقة | الدوري المصري
دياب يكشف سبب رفض طلب الزمالك قبل لقاء إنبي.. وموعد إصدار جدول الجولة الأخيرة للدوري ساعة | الدوري المصري
جالاتاسراي يقترب من لقب الدوري التركي بثلاثية ضد فنربخشة ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
