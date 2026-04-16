"شراكة".. رئيس البنك الأهلي يوضح آلية تطبيق دمج الأندية الجماهيرية والشركات

الخميس، 16 أبريل 2026 - 00:09

كتب : FilGoal

أشرف نصار - رئيس البنك الأهلي

أوضح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة دمج الأندية الجماهيرية مع أندية الشركات وآلية تطبيقها.

وانتشرت بعض التقارير مؤخرا تفيد بالتحرك لدمج الأندية الجماهيرية مع الشركات بدءا من الموسم المقبل للكرة المصرية.

وقال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عبر قناة CBC: "هناك توجه ليصبح هناك شراكة وليس دمج بين الأندية الجماهيرية وأندية الشركات، واللفظ الأكثر دقة هو الشراكة، الدمج يعني أن الناديان سيصبحا نادي واحد وهذا ليس المقصود".

وأضاف "كل نادي سيحتفظ بالشخصية الاعتبارية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية وكيانه في كل الألعاب عدا كرة القدم، كرة القدم ستصبح مشتركة عن طريق شركة بين نادي س ونادي ص، وسيتم التوصل لاسم مشترك بين الناديين وأيضا الشعار، والنادي المؤسسة هو من سيكون له حق الإدارة".

وشدد "وحتى الآن لم يصلنا أي تكليف عن دمج أو شراكة مع أحد الأندية".

وتابع "في الأغلب رئيس النادي المستثمر سيكون هو رئيس شركة الكرة الجديدة، وطالما هناك فريق من الـ 2 يتواجد في الدوري المصري فسيشارك في المسابقة بشكل طبيعي الموسم المقبل".

وواصل "الشركة ستشمل قطاع كرة القدم بأكمله (الفريق الأول والناشئين) عدا فريق السيدات".

وأكمل "لا يوجد مانع لأي نادي جماهيري للانضمام للشراكة، وأعتقد أن الأمر سيطبق في البداية على 5 فرق".

وأتم "من المفترض أن يتم تخفيض أسعار التذاكر لتصبح متاحة للجماهير، لأن كرة القدم متعة لجميع الفئات".

وسبق أن كشف محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة عن شراكة مرتقبة مع أحد الأندية الاستثمارية.

وينشط نادي المنصورة ضمن منافسات دوري المحترفين.

وقال محمد البسيوني رئيس المنصورة في تصريحات نقلها حساب ناديه عبر في فيسبوك: "إن شاء الله نادي المنصورة في الممتاز، وهناك شراكة مع أحد الأندية الاستثمارية".

وأضاف " نبذل مجهودا للوصول لذلك من فترة، ونحافظ على اسم وهوية نادي المنصورة. نعم، اللعب الموسم القادم سيكون على استاد المنصورة".

ويحتل المنصورة المركز التاسع برصيد 37 نقطة في دوري المحترفين.

وضمن القناة التأهل للدوري الممتاز، فيما تشهد الجولات المتبقية صراعا على البطاقتين المتبقيتين، إذ تتأهل 3 فرق للدوري الممتاز.

نرشح لكم
رئيس الإسماعيلي: ننسحب من الدوري في هذه الحالة.. وهذا موقفنا من قرار الدمج الشهدي يكشف كيف تعرض للإصابة وموعد إجراء الجراحة نقابة الإعلاميين: منع عبد الجليل وفاروق واستدعاء حتحوت للتحقيق لضبط الإعلام الرياضي "ودية وليست رسمية".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الأهلي أمين عام اتحاد الكرة: ما يحدث يتجاوز النقد إلى اغتيال معنوي وإرهاب بالكلمات خبر في الجول - الخطيب يغيب عن اجتماع مجلس الأهلي بسبب ما بدر منه من تجاوزات.. أبو ريدة يقرر إحالة السيد مراد عضو لجنة الحكام للتحقيق خبر في الجول - بعد تصويت رويز.. أغلبية الحكام تشير إلى صحة هدف الإسماعيلي الملغي
أخر الأخبار
كومباني: سنخوض معركة في نصف نهائي أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان 43 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
رئيس الإسماعيلي: ننسحب من الدوري في هذه الحالة.. وهذا موقفنا من قرار الدمج 5 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: حققنا خطوات لم يتم إنجازها في النادي منذ 140 عاما 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشهدي يكشف كيف تعرض للإصابة وموعد إجراء الجراحة 25 دقيقة | الدوري المصري
فابريجاس: نبني مشروع كومو خطوة بخطوة.. والنتائج ليست الأولوية الآن 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
"شراكة".. رئيس البنك الأهلي يوضح آلية تطبيق دمج الأندية الجماهيرية والشركات 43 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أربيلوا: قرار الحكم ظالم.. وكنا نود أن نخسر على الملعب وليس بطرق آخرى 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاري كين: بإمكاننا الفوز على أي فريق في أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
