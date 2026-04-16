11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات

الخميس، 16 أبريل 2026 - 23:11

كتب : بسام أبو بكر

الإسماعيلي - بيان رسمي

كشف علي غيط نائب رئيس اللجنة المعينة لنادي الإسماعيلي ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أحد أندية الشركات.

وانتشرت بعض التقارير مؤخرا تفيد بالتحرك لدمج الأندية الجماهيرية مع الشركات بدءا من الموسم المقبل للكرة المصرية.

وجاء بيان علي غيط عبر حسابه على "فيسبوك" كالتالي:

من منطلق حرصي على استمرار الشفافية والمصداقية التي تجمع بيننا، وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، من مديونيات كبيرة، وإيقاف قيد، ونقص حاد في الموارد، ومع استمرار ضغوط شديدة ومستمرة يراها الجميع مع كل مباراة.

وصلنا إلى واقع صعب ومرير يهدد استقرار النادي ومستقبله، وقد يؤدي إلى هبوط حتمي إلى الدرجة الثانية.

وخلال اجتماع مطول مع المسؤولين، قاموا بعرض مقترح استثماري لبقاء النادي بالدوري بشكل جديد اعتبارا من الموسم القادم.

ويتضمن هذا المقترح:

- مشاركة قطاع الكرة بالنادي مع قطاع كرة بنادٍ استثماري لتكوين كيان كروي مشترك.

- الاتفاق خاص بقطاع كرة القدم فقط.

- المشاركة في المسابقات باسم مشترك (الإسماعيلي + اسم الشريك)، مع الاحتفاظ بشعار النادي وألوانه.

- باقي الأنشطة الرياضية والنادي الاجتماعي تخضع للجنة التي تدير النادي حتى موعد الانتخابات القادمة لاختيار مجلس إدارة جديد في يوليو 2027

- لم يتم الإعلان خلال الجلسة عن اسم النادي المستثمر نهائيا وكل ما هو متداول تكهنات.

- سيتم سداد مديونيات النادي الخاصة بفيفا فقط لرفع إيقاف القيد.

- أما المديونيات الحكومية ستستمر على النادي بما فيها الضرائب السابقة.

- تطوير قطاع الكرة بعد دمج القطاعين والتعاقد مع عناصر جديدة مدربين ولاعبين.

- رفع كفاءة الاستاد بالكامل، بالإضافة إلى تطوير فندق اللاعبين.

- إدارة قطاع الكرة من خلال لجنة خماسية (4 أعضاء من النادي المستثمر + عضو واحد من الإسماعيلي).

- نسبة المشاركة الاستثمارية (51% للنادي المستثمر و49% للنادي الإسماعيلي).

وهذا هو الشكل الظاهري الذي تم عرضه للمقترح، ونبحث حاليا دراسة التداعيات والمخاوف، وأهمها ما قد يترتب على هذا الإجراء من تأثير على (اسم النادي وهويته تاريخه) ومستقبله في حالة إنهاء الشراكة لأي سبب من الأسباب.

ومن المفترض الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية في أقرب وقت، للموافقة على إعادة نسب الاستثمار كما جاءت بالمقترح وفقا للوائح، وهنا يكون القرار النهائي بيد أصحاب النادي الحقيقيين وهم أعضاء الجمعية العمومية.

وهنا يصبح القرار قراركم، لأن النادي ملك لكم وأنتم أصحاب الشأن فيه.

أما عن موقفي الشخصي، فأنا قبل أن أكون مسؤولا، أنا أبن عاشق ومحب لهذا الكيان، وواحد منكم ومن أعضاء الجمعية العمومية الأحرار، حريص كل الحرص على مصلحة نادينا، وعلى الحفاظ على اسمه وتاريخه وهويته ومستقبله، وهو ما لن أفرّط فيه تحت أي ظرف.

وسأظل في صفوف الجمعية العمومية واحدا منكم، داعما لكل قراراتكم التي تحافظ على النادي وهويته وتاريخه ومستقبله حتى لو كلفني ذلك الابتعاد والتخلي عن منصبي الحالي.

وسبق أن شرح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي آلية تطبيق قرار دمج أندية الشركات مع الأندية الجماهيرية. (طالع التفاصيل)

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بعد مرور 4 جولات من مرحلة تفادي الهبوط.

