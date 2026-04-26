92 نقطة بقيادة لامبارد.. كوفنتري سيتي يحتفل بلقب الدرجة الأولى الإنجليزية

الأحد، 26 أبريل 2026 - 20:06

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - كوفنتري

توج نادي كوفنتري سيتي بلقب الدوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب) بعدما حقق الفوز على ريكسهام بنتيجة 3-1 في الجولة 45.

الفريق الذي يقوده فرانك لامبارد في منصب المدير الفني عاد إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 25 عاما قبل 3 جولات على النهاية.

ورفع كوفنتري سيتي رصيده لـ 92 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن إبسويتش تاون أقرب منافسيه.

بعد صعود كوفنتري لـ الدوري الإنجليزي.. لامبارد يتوج بأفضل مدرب في شامبيونشيب بعد غياب 25 عاما.. لامبارد يعيد كوفنتري للدوري الإنجليزي عودة دربي تاين وير تقترب؟ سندرلاند ينتصر على كوفنتري في ملحق الدوري الإنجليزي من الـ 17 للسادس.. لامبارد يقترب من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي مع كوفنتري

واحتفى لاعبو كوفنتري باللقب أمام أنصارهم على ملعب كوفنتري بلدنج سوسيتي أرينا.

وسيختتم الفريق موسمه الأسبوع المقبل بأن يحل ضيفا على واتفورد في الجولة الأخيرة من الدرجة الأولى.

وقال فرانك لامبارد المدير الفني لـ كوفنتري لهيئة الإذاعة البريطانية عقب نهاية اللقاء: "الاحتفالات في النهاية، ورفع الكأس، والعائلات على أرض الملعب، هذا هو جوهر كرة القدم."

وأَضاف "لدينا قاعدة جماهيرية رائعة عانت كثيرا، والآن يرون فريقا يحصل على 92 نقطة، ويلعب بأسلوب رائع، ويسجل الكثير من الأهداف، ويمكنك أن ترى هذا الترابط [مع الجماهير] هناك."

وأشاد "كان اللاعبون في قمة أدائهم. أرادوا أن يثبتوا أنهم أبطال. فريق ريكسهام ينافس على التأهل للأدوار الإقصائية، لكن لاعبينا قدموا أداءً رائعا".

وأتم "استمتعت بمشاهدة هذا الفريق. كان رائعا. كان من المذهل رؤية الصفات التي أظهروها."

وكان كوفنتري من الأندية المؤسسة لـ بريميرليج عام 1992، واستمر في المنافسة رغم صراعات البقاء، قبل أن يهبط في 2001.

وكان كوفنتري قريبا من العودة للدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023، قبل خسارة النهائي أمام لوتون تاون بركلات الترجيح.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقود بها لامبارد فريق إلى التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصل بديربي كاونتي لنهائي ملحق الصعود 2018\19 وخسر أمام أستون فيلا.

لامبارد تولى تدريب كوفنتري في الموسم الماضي وهو في المركز الـ 17 واستطاع قيادة الفريق لمرحلة الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي وخسر في نصف النهائي أمام سندرلاند.

وفي الموسم الحالي استطاع بأداء استثنائي قيادة الفريق للعودة للدوري الإنجليزي بعد غياب منذ 25 عاما.

كأس إنجلترا – تشيلسي يتخطى ليدز ويضرب موعدا ضد مانشستر سيتي في النهائي في الجول يكشف تصور جهاز المنتخب لموعد انضمام صلاح لمعسكر كأس العالم بايرن ميونيخ يوضح حقيقة التفاوض مع جوردون انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) ليدز يونايتد.. البلوز للنهائي تشكيل تشيلسي - لافيا أساسي.. وجارناتشو يقود الهجوم ضد ليدز فان دايك: لا نقيم إيزاك على الأهداف فقط.. ولا قلق من بدايته مع ليفربول دي زيربي: إصابة سيمونز أصعب من سولانكي.. وننتظر نتائج الفحوصات أرتيتا: نعلم حجم التحدي.. ونحتاج لشيء إضافي للفوز بالمباريات الكبيرة
نقل نيكو باز إلى المستشفى بعد ضربة في الرأس 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
شارك باسم آخر.. مصطفى محمد يحل بديلا في خسارة نانت أمام رين في دربي برتون 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي - انضمام عمر معوض وغياب بلعمري وكامويش أمام بيراميدز 28 دقيقة | الدوري المصري
92 نقطة بقيادة لامبارد.. كوفنتري سيتي يحتفل بلقب الدرجة الأولى الإنجليزية 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عاد أساسي بعد 6 مباريات.. هيثم حسن يشارك في خسارة أوفييدو من إلتشي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الأهلي يحقق فوزه الأول على حساب فالي دي داكار في BAL ساعة | كرة سلة
ماروتا: لا نملك حكاما مفضلين وتعرضنا لقرارات خاطئة باعترافهم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إنجلترا – تشيلسي يتخطى ليدز ويضرب موعدا ضد مانشستر سيتي في النهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
