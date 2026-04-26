92 نقطة بقيادة لامبارد.. كوفنتري سيتي يحتفل بلقب الدرجة الأولى الإنجليزية

توج نادي كوفنتري سيتي بلقب الدوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب) بعدما حقق الفوز على ريكسهام بنتيجة 3-1 في الجولة 45.

الفريق الذي يقوده فرانك لامبارد في منصب المدير الفني عاد إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 25 عاما قبل 3 جولات على النهاية.

ورفع كوفنتري سيتي رصيده لـ 92 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن إبسويتش تاون أقرب منافسيه.

واحتفى لاعبو كوفنتري باللقب أمام أنصارهم على ملعب كوفنتري بلدنج سوسيتي أرينا.

وسيختتم الفريق موسمه الأسبوع المقبل بأن يحل ضيفا على واتفورد في الجولة الأخيرة من الدرجة الأولى.

وقال فرانك لامبارد المدير الفني لـ كوفنتري لهيئة الإذاعة البريطانية عقب نهاية اللقاء: "الاحتفالات في النهاية، ورفع الكأس، والعائلات على أرض الملعب، هذا هو جوهر كرة القدم."

وأَضاف "لدينا قاعدة جماهيرية رائعة عانت كثيرا، والآن يرون فريقا يحصل على 92 نقطة، ويلعب بأسلوب رائع، ويسجل الكثير من الأهداف، ويمكنك أن ترى هذا الترابط [مع الجماهير] هناك."

وأشاد "كان اللاعبون في قمة أدائهم. أرادوا أن يثبتوا أنهم أبطال. فريق ريكسهام ينافس على التأهل للأدوار الإقصائية، لكن لاعبينا قدموا أداءً رائعا".

وأتم "استمتعت بمشاهدة هذا الفريق. كان رائعا. كان من المذهل رؤية الصفات التي أظهروها."

وكان كوفنتري من الأندية المؤسسة لـ بريميرليج عام 1992، واستمر في المنافسة رغم صراعات البقاء، قبل أن يهبط في 2001.

وكان كوفنتري قريبا من العودة للدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023، قبل خسارة النهائي أمام لوتون تاون بركلات الترجيح.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقود بها لامبارد فريق إلى التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصل بديربي كاونتي لنهائي ملحق الصعود 2018\19 وخسر أمام أستون فيلا.

لامبارد تولى تدريب كوفنتري في الموسم الماضي وهو في المركز الـ 17 واستطاع قيادة الفريق لمرحلة الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي وخسر في نصف النهائي أمام سندرلاند.

وفي الموسم الحالي استطاع بأداء استثنائي قيادة الفريق للعودة للدوري الإنجليزي بعد غياب منذ 25 عاما.