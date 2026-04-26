ناجي حكما لمباراة الزمالك وإنبي.. ووفا لسموحة والمصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وكشف الاتحاد عن إدارة محمود ناجي لمواجهة الزمالك أمام إنبي في تمام الخامسة مساء غدا الإثنين.

ويدير محمود وفا مباراة سموحة ضد المصري في تمام الخامسة مساء.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد إنبي كالآتي:

حكم ساحة: محمود ناجي

حكم مساعد 1: سمير جمال

حكم مساعد 2: محمد مجدي سليمان

حكم رابع: أحمد ناصر

حكم فيديو: أحمد جابر

حكم فيديو مساعد: محمد الشناوي

بينما طاقم تحكيم مباراة سموحة ضد المصري:

حكم ساحة: محمود وفا

حكم مساعد 1: شريف عبد الله

حكم مساعد 2: خالد حسين

حكم رابع: أحمد ماجد

حكم فيديو: علاء صبري

حكم فيديو مساعد: محمد عزازي

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بينما يقع إنبي في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

أما المصري فيقع في المركز السادس برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.