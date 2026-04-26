أرتيتا: نعلم حجم التحدي.. ونحتاج لشيء إضافي للفوز بالمباريات الكبيرة

الأحد، 26 أبريل 2026 - 00:53

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تحسن أداء فريقه، مؤكدا إدراك اللاعبين لحجم التحدي في الدوري الإنجليزي.

وحقق أرسنال انتصارا مثيرا أمام نيوكاسل بهدف مقابل لا شيء على ملعب الإمارات.

وقال أرتيتا في تصريحات لإذاعة BBC البريطانية: "الأداء كان أفضل بكثير، نحن نعلم ما هو على المحك، والفوارق صغيرة للغاية، بدأنا المباراة بشكل جيد جدا وسجلنا هدفا رائعا، وأعجبت بشخصية اللاعبين".

وواصل "كنا منضبطين جدا بدون كرة، ولم نستقبل سوى فرصة واحدة عبر يوان ويسا مهاجم نيوكاسل، وقد نهدر فرصا، لكن الأهم هو رد فعل الفريق مباشرة والمجهود الذي نبذله، نحتاج لشيء إضافي من أجل الفوز بالمباريات".

وعن أجواء الفريق بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي قال: "قمنا بإعادة ضبط كبيرة، وشعرت بتغير في الطاقة داخل غرفة الملابس، استمتعنا بما كان علينا القيام به، والآن سنلعب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، وهذا أمر مذهل".

سجل إيبريتشي أيزي هدف اللقاء الوحيد.

ولأول مرة يفوز أرسنال ذهابا وإيابا في الدوري الإنجليزي على نيوكاسل منذ موسم 2020-21.

الفوز رفع رصيد أرسنال لـ 73 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

انتصار الجنرز جاء بعد خسارتين أعادا صراع المنافسة على اللقب مع مانشستر سيتي من جديد في الجزء الأخير من الموسم، إذ فقدوا الصدارة منتصف الأسبوع الماضي بعد أكثر من 200 يوم على قمة الهرم الإنجليزي.

فيما تلقى نيوكاسل الهزيمة الرابعة تواليا برصيد 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

أرتيتا: نعلم حجم التحدي.. ونحتاج لشيء إضافي للفوز بالمباريات الكبيرة
