رايس: الخسارة من مانشستر سيتي لم تؤثر علينا.. ويتبقى 4 نهائيات

السبت، 25 أبريل 2026 - 22:38

كتب : FilGoal

ديكلان رايس

شدد ديكلان رايس لاعب أرسنال على تمسك فريقه بأمل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مؤكدا أن الفوز في المباريات المتبقية هو الطريق الوحيد لتحقيق الهدف.

وحقق أرسنال انتصارا ثمينا أمام نيوكاسل بهدف مقابل لا شيء على ملعب الإمارات.

وقال رايس في تصريحات لإذاعة BBC البريطانية: "تحدثنا بعد مباراة الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي إننا بحاجة للفوز في خمس مباريات إذا أردنا التتويج بالدوري، فزنا بمباراة، ويتبقى أربع مباريات".

وواصل "كان المهم هو الفوز بأي طريقة، إنها فترة مثيرة، وما زال هناك الكثير للعب من أجله، ومواجهة نيوكاسل يونايتد دائما ما تكون صعبة للغاية، لديهم لاعبون مميزون يمكنهم إيذاؤك في أي لحظة".

وأردف "كنا نستطيع أن نكون أفضل أمام المرمى في الشوط الثاني، المباراة أصبحت مفتوحة بالنسبة لنا، لكننا افتقدنا التمريرة الأخيرة".

وعن التعامل مع ضغط جماهير أرسنال: "علينا تجاهل ذلك، وصلنا إلى هذه المرحلة لسبب، سيكون هناك دائما ضجيج من الجماهير في الداخل والخارج، لكن الأهم هو تجاهله والإيمان بما نستطيع فعله، وهو الفوز بالمباريات، وسنواصل ذلك".

سجل إيبريتشي أيزي هدف اللقاء الوحيد.

ولأول مرة يفوز أرسنال ذهابا وإيابا في الدوري الإنجليزي على نيوكاسل منذ موسم 2020-21.

الفوز رفع رصيد أرسنال لـ 73 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

انتصار الجنرز جاء بعد خسارتين أعادا صراع المنافسة على اللقب مع مانشستر سيتي من جديد في الجزء الأخير من الموسم، إذ فقدوا الصدارة منتصف الأسبوع الماضي بعد أكثر من 200 يوم على قمة الهرم الإنجليزي.

فيما تلقى نيوكاسل الهزيمة الرابعة تواليا برصيد 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

