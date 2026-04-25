سلوت: خروج صلاح من الملعب يدل على شيء ما.. وعلينا الانتظار

السبت، 25 أبريل 2026 - 20:12

كتب : FilGoal

ينتظر أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول تحديد تشخيص إصابة محمد صلاح خلال مباراة كريستال بالاس.

وبدأ صلاح اللقاء أساسيا أمام بالاس في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بنتيجة 3-1. (طالع التفاصيل)

وأصيب صلاح في الدقيقة 55 من الشوط الثاني ضد بالاس وخرج من أرض الملعب وعوضه جيريمي فيرمبونج.

وقال المدير الفني لـ ليفربول عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "من السابق لأوانه تحديد تشخيص إصابة صلاح".

وأضاف "كلنا نعرف صلاح، ومدى صعوبة خروجه من الملعب. حتى لو كنا متقدمين 6-0 وأخرجته قبل دقيقتين من نهاية المباراة، سيظل يقول: "كان بإمكاني تسجيل هدفين إضافيين".

وأكمل "خروج صلاح من الملعب يدل على شيء ما، لكن علينا الانتظار لنرى مدى سوء الوضع".

وأتم "هل هي مباراة صلاح الأخيرة مع ليفربول؟ لأكون صادقا، نعم، بالطريقة التي خرج بها من الملعب. راودته هذه الفكرة لأن أمامنا أسابيع قليلة فقط، لكننا نأمل أن يلعب معنا مجددا".

وتتبق 4 مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما يمتلك صلاح فرصة المشاركة في كأس العالم 2026 بقميص منتخب مصر.

إصابة صلاح في الخلفية تختلف عن الإصابة الماضية التي تعرض له في التوقف الدولي خلال شهر مارس في العضلة الضامة.

آخر مرة تعرض صلاح للإصابة في العضلة الخلفية كانت في آمم إفريقيا 2024.

وحتى الآن لم يعلن ليفربول أو منتخب مصر تفاصيل إصابة صلاح ومدة الغياب المنتظرة، لكن ربما نكون شاهدنا الظهور الأخير للدولي المصري بقميص الريدز.

مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأحد 3 مايو: مانشستر يونايتد × ليفربول

السبت 9 مايو: ليفربول × تشيلسي

الأحد 17 مايو: أستون فيلا × ليفربول

الأحد 24 مايو: ليفربول × برينتفورد

مباريات منتخب مصر في كأس العالم

15 يونيو: بلجيكا × مصر

22 يونيو: نيوزيلندا × مصر

27 يونيو: مصر × إيران

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي
/articles/527963/سلوت-خروج-صلاح-من-الملعب-يدل-على-شيء-ما-وعلينا-الانتظار