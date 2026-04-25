كرة طائرة - إصابة محترفة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة البرازيلية لانا كونسيساو لاعبة فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة بقطع في الرباط الصليبي.

وساهمت لانا مؤخرا في تتويج الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية للسيدات.

وأعلن الأهلي إصابة لانا بقطع في الرباط الصليبي والرباط الداخلي للركبة وغيابها عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

وسيتكفل الأهلي بإجراء لانا كونسيساو العملية الجراحية.

وباتت كونسيساو خارج حسابات الأهلي خلال الموسم المقبل بسبب تعديلات الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة تعديلات على قيد اللاعبين ولوائح المسابقات خلال الموسم المقبل 2026-2027. (طالع التفاصيل)

وقرر اتحاد الطائرة إلغاء التعاقد مع اللاعبين أو اللاعبات الأجانب في فرق الدرجة الأولى والدوري الممتاز رجال وسيدات اعتبارا من الموسم القادم 2026-2027.