كرة طائرة - إصابة محترفة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

السبت، 25 أبريل 2026 - 20:06

كتب : حسام نور الدين

لانا كونسيساو - الأهلي -طائرة

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة البرازيلية لانا كونسيساو لاعبة فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة بقطع في الرباط الصليبي.

وساهمت لانا مؤخرا في تتويج الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية للسيدات.

وأعلن الأهلي إصابة لانا بقطع في الرباط الصليبي والرباط الداخلي للركبة وغيابها عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

أخبار متعلقة:
وسيتكفل الأهلي بإجراء لانا كونسيساو العملية الجراحية.

وباتت كونسيساو خارج حسابات الأهلي خلال الموسم المقبل بسبب تعديلات الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة تعديلات على قيد اللاعبين ولوائح المسابقات خلال الموسم المقبل 2026-2027. (طالع التفاصيل)

وقرر اتحاد الطائرة إلغاء التعاقد مع اللاعبين أو اللاعبات الأجانب في فرق الدرجة الأولى والدوري الممتاز رجال وسيدات اعتبارا من الموسم القادم 2026-2027.

التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/527961/كرة-طائرة-إصابة-محترفة-الأهلي-بقطع-في-الرباط-الصليبي