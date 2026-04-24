كرة طائرة - "منع ضم لاعبين أجانب".. الاتحاد يعلن تعديلات على القيد ولوائح المسابقات

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة تعديلات على قيد اللاعبين ولوائح المسابقات خلال الموسم المقبل 2026-2027.

ويستهدف الاتحاد المصري للكرة الطائرة تطوير منظومة اللعبة ومواكبة أفضل الممارسات كما أشار.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

بمناسبة سعي الاتحاد المصري للكرة الطائرة لهيكلة اللوائح المنظمة بما يخدم الكرة الطائرة المصرية والمنتخبات القومية، فأن الاتحاد بصدد إجراء العديد من التعديلات على اللوائح خاصة لوائح المسابقات وقيد اللاعبين بما يواكب التطور الحديث في الكرة الطائرة.

التعديل الأول:

إلغاء التعاقد مع اللاعبين أو اللاعبات الأجانب في فرق الدرجة الأولى والدوري الممتاز رجال وسيدات اعتبارا من الموسم القادم 2026-2027.

التعديل الثاني:

النظر في عدد اللاعبين واللاعبات الدوليين لجميع فرق الدوري الممتاز رجال وسيدات ليصبح الحد الأقصى 6 لاعبين دوليين لكل فريق.

التعديل الثالث:

السماح للاعب أو اللاعبة بالاحتراف الخارجي رغم سريان عقده وفق الضوابط والإجراءات المتعلقة بكون اللاعب دوليا أو محليا وتاريخ الميلاد، والدوري المراد الاحتراف فيه من حيث التصنيف الدولي.

وسيتم تعويض النادي بمبالغ مالية بنسبة محددة من العقد الخارجي أو تعويض بمدة مماثلة لمدة الاحتراف.

والسماح للاعب أو اللاعبة في المراحل السنية ما قبل الدرجة الأولى ممن يحملون الصفة الدولي بالاحتراف أو الأعارة الخارجية وتحتسب ضمن سنوات الراعية.

ولا يجوز لأي فريق في الدوري المتتاز (أ) رجال بضم أكثر من 3 لاعبين فوق 35 عاما (مواليد 1991).

وتوج الأهلي بدوري الكرة الطائرة للموسم الحالي بعد الفوز على الزمالك.

وتغلب الأهلي على الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل ليحقق العلامة الكاملة مع ختام مسابقة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط (25-18، 25-19، 25-21).