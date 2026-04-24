مؤتمر أرتيتا: ساكا قريب من العودة.. وعلينا الذهاب بكل شيء لحسم الدوري

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 18:03

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن موقف اللاعبين المصابين قبل مواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

ويستعد أرسنال لمواجهة نيوكاسل في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي غدا السبت على ملعب "الإمارات".

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي لمباراة نيوكاسل عن المصابين: "بوكايو ساكا وريكاردو كالافيوري من المحتمل أن يكونوا ضمن قائمة الفريق، ويوريان تميبر لن يكون ضمن القائمة، أما ميكيل ميرينو عودته هذا الموسم ما زالت غير مؤكدة".

وعن حالة الفريق بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي الجولة الماضية قال: "الطاقة ارتفعت، والثقة زادت، والوضوح حول ما يجب فعله أصبح أفضل ما يمكن، تبقت خمس مباريات ومباراة نيوكاسل هي الأولى سنذهب لتحقيق كل شيء".

وواصل "علينا الفوز غدا أولا، ثم التفكير في المباريات الآخرى، لدينا خمس مباريات خلال أربعة أسابيع، وكل شيء ما زال ممكنا، لو قيل لنا هذا في بداية الموسم لكنا قبلناه".

وأردف "نقوم بشيء مختلف كل مباراة لتحفيز اللاعبين، لكن هذا الأسبوع لم نحتاج للكثير لأن الطاقة كبيرة جدا".

وعن بوكايو ساكا قال: "كان بحاجة لبعض الوقت للراحة والتعافي، الآن عاد بطاقة مختلفة، وكان في حالة معنوية ممتازة اليوم".

وتحدث عن إقالة ليام روسينيور مدرب تشيلسي وقال: "دائما من المحزن رؤية مدرب يقال، خاصة قرب نهاية الموسم، لكن في النهاية، الأندية تتخذ قرارات، وما يهم هو الفوز".

وأعلن نادي تشيلسي في بيان رسمي عن إقالة مدربه روسينيور بعد الهزيمة أمام برايتون 3-0 بسبب سوء النتائج (طالع التفاصيل).

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 70 نقطة متساويا مع مانشستر سيتي متصدر الدوري بفارق الأهداف، فيما يتواجد نيوكاسل في المركز 14 برصيد 42 نقطة.

