مؤتمر جلاسنر: الفوز أمام ليفربول 4 مرات في موسم واحد شيء فريد من نوعه

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 16:34

كتب : FilGoal

أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس

يرى أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، أن فوز فريقه أمام ليفربول سيكون أمرا فريدا من نوعه.

ويحل كريستال بالاس ضيفا على ليفربول في تمام الخامسة مساء السبت ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وقال جلاسنر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "فرصة الفوز 4 مرات على ليفربول في نفس الموسم فريدة من نوعها."

أخبار متعلقة:
مؤتمر سلوت: الطبيعي لـ صلاح هو تسجيل الأهداف.. ولم نفز أمام بالاس هذا الموسم ديلي ميل: سلوت مازال الرجل المناسب لقيادة مشروع ليفربول رومانو: قرار نهائي من إدارة كريستال بالاس بشأن مستقبل جلاسنر

وأضاف "عندما تتحدث في بداية الموسم وتقول سنفوز مرة واحدة أو مرتين على ليفربول فإن هذا جيد جدا، أما إذا قلت إننا سنفوز 3 مرات على ليفربول فهذا أمر مذهل."

وتابع "الآن لدينا فرصة الفوز 4 مرات على ليفربول في موسم واحد، هذا شيء فريد من نوعه."

وأكمل "لا نلعب ضد فريق مثل ليفربول 4 مرات في السنة كثيرًا."

وأتم "نحن متحمسون للغاية، لأنه ربما لن يتكرر هذا الأمر أبدا وهي فرصة كبيرة."

ويعود آخر فوز لليفربول في الدور الأول الموسم الماضي بهدف نظيف سجله الراحل ديوجو جوتا.

وفاز كريستال بالاس في كأس الرابطة 3-0، والدور الأول بالدوري 2-1، ودرع المجتمع بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، فيما يحل كريستال بالاس في المركز الـ 13 برصيد43 نقطة.

كريستال بالاس ليفربول جلاسنر الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر هاو: فولتماده وويسا لا يشاركان بسبب مستوى مهاجمينا مؤتمر أرتيتا: ساكا قريب من العودة.. وعلينا الذهاب بكل شيء لحسم الدوري جوارديولا: أسعار تذاكر كأس العالم؟ كرة القدم للجماهير.. ولا بد من حلول يونايتد استشهد بحالتين.. الاتحاد الإنجليزي يرفض الاستئناف ضد إيقاف مارتينيز 3 مباريات مؤتمر سلوت: الطبيعي لـ صلاح هو تسجيل الأهداف.. ولم نفز أمام بالاس هذا الموسم مباريات اليوم - 4 مواجهات في الدوري المصري.. وريال مدريد وقمة اليد ديلي ميل: سلوت مازال الرجل المناسب لقيادة مشروع ليفربول كاريك: المقارنات لا تصنع الفارق.. وأنا هنا لمساعدة فريقي
أخر الأخبار
مؤتمر هاو: فولتماده وويسا لا يشاركان بسبب مستوى مهاجمينا 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أرتيتا: ساكا قريب من العودة.. وعلينا الذهاب بكل شيء لحسم الدوري 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: أسعار تذاكر كأس العالم؟ كرة القدم للجماهير.. ولا بد من حلول 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد شهرين من الواقعة.. يويفا يعلن إيقاف بريستياني 6 مباريات 59 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة – الأهلي يحقق فوزه الثاني على حساب بنك العدالة الكيني ساعة | كرة طائرة
مؤتمر فليك: إصابة يامال ليست سهلة.. وخيتافي خصم معقد ساعة | الكرة الأوروبية
إنريكي: أدير دقائق اللاعبين لكأس العالم؟ لا يهمني إلا باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف رسالة أوسكار رويز لطاقم حكام الزمالك وبيراميدز.. وموقفه من قرارات المباراة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 2 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 عرض هدف الزمالك عبر هاتفه.. مؤتمر يورشيتش: لا يمكن لعب الكرة في ظل هذا التحكيم
/articles/527882/مؤتمر-جلاسنر-الفوز-أمام-ليفربول-4-مرات-في-موسم-واحد-شيء-فريد-من-نوعه