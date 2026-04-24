مؤتمر جلاسنر: الفوز أمام ليفربول 4 مرات في موسم واحد شيء فريد من نوعه

يرى أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، أن فوز فريقه أمام ليفربول سيكون أمرا فريدا من نوعه.

ويحل كريستال بالاس ضيفا على ليفربول في تمام الخامسة مساء السبت ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وقال جلاسنر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "فرصة الفوز 4 مرات على ليفربول في نفس الموسم فريدة من نوعها."

وأضاف "عندما تتحدث في بداية الموسم وتقول سنفوز مرة واحدة أو مرتين على ليفربول فإن هذا جيد جدا، أما إذا قلت إننا سنفوز 3 مرات على ليفربول فهذا أمر مذهل."

وتابع "الآن لدينا فرصة الفوز 4 مرات على ليفربول في موسم واحد، هذا شيء فريد من نوعه."

وأكمل "لا نلعب ضد فريق مثل ليفربول 4 مرات في السنة كثيرًا."

وأتم "نحن متحمسون للغاية، لأنه ربما لن يتكرر هذا الأمر أبدا وهي فرصة كبيرة."

ويعود آخر فوز لليفربول في الدور الأول الموسم الماضي بهدف نظيف سجله الراحل ديوجو جوتا.

وفاز كريستال بالاس في كأس الرابطة 3-0، والدور الأول بالدوري 2-1، ودرع المجتمع بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، فيما يحل كريستال بالاس في المركز الـ 13 برصيد43 نقطة.