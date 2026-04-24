قائمة ريال مدريد - عودة أسينسيو وغياب سيبايوس وتشواميني أمام بيتيس

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 15:09

كتب : FilGoal

عاد راؤول أسينسيو لقائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس في الجولة 32 من الدوري الإسباني بعد تعافيه من المرض.

ويحل ريال مدريد ضيفا على الفريق الأندلسي اليوم الجمعة، في العاشرة مساءً على ملعب لا كارتوخا.

وغاب أسينسيو في المباريات الماضية بسبب إصابته بالتهاب في الأمعاء، ويستمر أيضا غياب تيبو كورتوا وأردا جولر بسبب الإصابة.

وشهدت القائمة أيضا غياب كل من داني سيبايوس لأسباب فنية وأوريلين تشواميني وإدير ميليتاو بسبب الإصابة، وتواجد الثنائي الشباب: خورخي سيستيرو، ومانويل أنخل.

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس

الحراس: أندري لونين - سيرجيو ميستري - خافي نافارو.

الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - ألفارو كاريراس – رؤاول أسينسيو - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - دين هاوسن – دييجو أجوادو.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - - داني سيبايوس - خورخي سيستيرو - تياجو بيتارش - مانويل أنخل.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 9 نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب.

فيما يحتل الفريق الأندلسي المركز الخامس برصيد 49 نقطة بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

