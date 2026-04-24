وفاة إينرامو مهاجم الترجي التونسي السابق

توفي صباح اليوم النيجيري مايكل إينرامو مهاجم الترجي التونسي السابق عن عمر يناهز 41 عاما.

مايكل إينرامو النادي :

وكشفت إذاعة موزاييك التونسية، عن وفاة إينرامو في نيجيريا إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته الرياضة.

فيما أوضح موقع سكور نيجيريا، أن إينرامو سقط أثناء مشاركته في مباراة بمدينة كادونا النيجيرية.

ونعى الترجي لاعبه السابق عبر الحساب الرسمي للنادي التونسي:

"بقلوب يعتصرها الألم، ينعى الترجي الرياضي التونسي لاعبه السابق النيجيري مايكل إنرامو، الذي رحل بعد مسيرة استثنائية ستظل محفورة في ذاكرة النادي وجماهيره جيلاً بعد جيل."

"لم يكن إنرامو مجرد لاعب مرّ في تاريخ الترجي، بل كان رمزًا للقوة والعزيمة والإصرار، وواحدًا من الأسماء التي صنعت لحظات لا تُنسى في ملاعب كرة القدم، ورفعت راية النادي عاليًا في محطات كروية خالدة."

"لقد عاش مع جماهير الترجي لحظات فرح كبيرة، وأهدافًا حاسمة لا تزال تُروى حتى اليوم، وبقي اسمه مرتبطًا بروح القتال والانتماء الحقيقي لقميص النادي."

"وإذ يودّع الترجي الرياضي التونسي اليوم أحد أبنائه، فإنه يتوجّه بأصدق عبارات التعازي إلى عائلة الفقيد وأحبّائه، وإلى كل من عرفه وشاركه مسيرته الرياضية والإنسانية، راجيًا من الله أن يمنّ على عائلته بالصبر والقوة لتجاوز هذا المصاب الأليم."

"سيبقى مايكل إنرامو جزءًا من ذاكرة الترجي، ومن وجدان جماهيره التي لن تنسى أبدًا ما قدّمه من عطاء وإخلاص داخل المستطيل الأخضر ."

إينرامو صاحب اللقطة الشهيرة في مباراة الترجي التونسي أمام الأهلي المصري، حين سجل هدفا باليد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2010.

وقاد إينرامو بهدفه فريق الترجي إلى المباراة النهائية بعد الفوز بهدف نظيف على ملعب رادس، بعد التعادل ذهابا في القاهرة بهدف لكل فريق.

ولعب إينرامو خلال مسيرته لأندية لوبي ستارز النيجيري، والترجي التونسي، وبشكتاش وسيفا سبور وبشكشاهير في تركيا، والشباب والاتفاق السعوديين.

ولعب إينرامو لصفوف الترجي التونسي خلال الفترة من 2005 حتى 2011.

وسجل خلال تلك الفترة 51 هدفا في 86 مباراة.

كما لعب لفترة ثانية لصفوف الترجي موسم 2017 - 2018 قبل اعتزاله.

إينرامو نيجيري الأصل، ولعب بقميص النسور 11 مباراة دولية سجل خلالهم 3 أهداف.

كما يملك إينرامو الجنسية التونسية، ومتزوج من تونسية.