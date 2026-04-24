وفاة إينرامو مهاجم الترجي التونسي السابق

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 13:47

كتب : FilGoal

مايكل إينرامو

توفي صباح اليوم النيجيري مايكل إينرامو مهاجم الترجي التونسي السابق عن عمر يناهز 41 عاما.

وكشفت إذاعة موزاييك التونسية، عن وفاة إينرامو في نيجيريا إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته الرياضة.

فيما أوضح موقع سكور نيجيريا، أن إينرامو سقط أثناء مشاركته في مباراة بمدينة كادونا النيجيرية.

إينرامو: سنكتسح الأهلي في رادس الفيفا يقرر رسميا إعادة مباراة جنوب إفريقيا والسنغال بسبب "حكم يد إينرامو" إينرامو بعد عودته للترجي: نرغب في السيطرة على القارة والفوز بدوري الأبطال

ونعى الترجي لاعبه السابق عبر الحساب الرسمي للنادي التونسي:

"بقلوب يعتصرها الألم، ينعى الترجي الرياضي التونسي لاعبه السابق النيجيري مايكل إنرامو، الذي رحل بعد مسيرة استثنائية ستظل محفورة في ذاكرة النادي وجماهيره جيلاً بعد جيل."

"لم يكن إنرامو مجرد لاعب مرّ في تاريخ الترجي، بل كان رمزًا للقوة والعزيمة والإصرار، وواحدًا من الأسماء التي صنعت لحظات لا تُنسى في ملاعب كرة القدم، ورفعت راية النادي عاليًا في محطات كروية خالدة."

"لقد عاش مع جماهير الترجي لحظات فرح كبيرة، وأهدافًا حاسمة لا تزال تُروى حتى اليوم، وبقي اسمه مرتبطًا بروح القتال والانتماء الحقيقي لقميص النادي."

"وإذ يودّع الترجي الرياضي التونسي اليوم أحد أبنائه، فإنه يتوجّه بأصدق عبارات التعازي إلى عائلة الفقيد وأحبّائه، وإلى كل من عرفه وشاركه مسيرته الرياضية والإنسانية، راجيًا من الله أن يمنّ على عائلته بالصبر والقوة لتجاوز هذا المصاب الأليم."

"سيبقى مايكل إنرامو جزءًا من ذاكرة الترجي، ومن وجدان جماهيره التي لن تنسى أبدًا ما قدّمه من عطاء وإخلاص داخل المستطيل الأخضر ."

إينرامو صاحب اللقطة الشهيرة في مباراة الترجي التونسي أمام الأهلي المصري، حين سجل هدفا باليد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2010.

وقاد إينرامو بهدفه فريق الترجي إلى المباراة النهائية بعد الفوز بهدف نظيف على ملعب رادس، بعد التعادل ذهابا في القاهرة بهدف لكل فريق.

ولعب إينرامو خلال مسيرته لأندية لوبي ستارز النيجيري، والترجي التونسي، وبشكتاش وسيفا سبور وبشكشاهير في تركيا، والشباب والاتفاق السعوديين.

ولعب إينرامو لصفوف الترجي التونسي خلال الفترة من 2005 حتى 2011.

وسجل خلال تلك الفترة 51 هدفا في 86 مباراة.

كما لعب لفترة ثانية لصفوف الترجي موسم 2017 - 2018 قبل اعتزاله.

إينرامو نيجيري الأصل، ولعب بقميص النسور 11 مباراة دولية سجل خلالهم 3 أهداف.

كما يملك إينرامو الجنسية التونسية، ومتزوج من تونسية.

كاف يعلن موعد مراجعة تقدم كينيا وتنزانيا وأوغندا لاستضافة أمم إفريقيا 2027 حارس منتخب الجزائر يغيب عن كأس العالم 2026 تقرير: احتمالية نقل أمم إفريقيا 2027 إلى جنوب إفريقيا بسبب تأخر الإنشاءات على رأسهم استاد الإسكندرية.. كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة ممدوح عباس يعلن حضور ياسين منصور لنهائي الكونفدرالية تقرير: منتخب المغرب يسابق الزمن لتجهيز نايف أكرد لكأس العالم الشروق التونسية: مدرب الترجي مهدد بالإيقاف بسبب تصريحاته ضد حكم صنداونز مدرب اتحاد العاصمة: نهائي الكونفدرالية ضد الزمالك لن يكون سهلا على الفريقين
يونايتد استشهد بحالتين.. الاتحاد الإنجليزي يرفض الاستئناف ضد إيقاف مارتينيز 3 مباريات 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جراحة ناجحة لـ قطة وموعد عودته لتدريبات بيراميدز 30 دقيقة | الدوري المصري
آس: مورينيو منفتح على تدريب ريال مدريد ولكن 41 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة ريال مدريد - عودة أسينسيو وغياب سيبايوس وتشواميني أمام بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
روما يضع حدا للخلاف ويعلن رحيل رانييري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
وفاة إينرامو مهاجم الترجي التونسي السابق 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كولومبوس كرو يعلن إجراء وسام أبو علي لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي 3 ساعة | أمريكا
خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري 3 ساعة | الدوري المصري
1 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 2 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي
