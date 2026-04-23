كاف يعلن موعد مراجعة تقدم كينيا وتنزانيا وأوغندا لاستضافة أمم إفريقيا 2027

تحدد شهر أغسطس 2026 المقبل موعدا كنقطة مرجعية رئيسية لمراجعة التقدم المحرز في جاهزية دول كينيا وتنزانيا وأوغندا لاستضافة أمم إفريقيا 2027.

وعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اجتماعا رفيع المستوى في كمبالا عاصمة أوغندا لبحث التقدم من جانب الـ 3 دول لاستضافة البطولة.

وجاء بيان الاتحاد الإفريقي عقب الاجتماع

عقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ووزراء الرياضة من جمهورية كينيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية أوغندا، ورؤساء الاتحادات الأعضاء من الدول الثلاث، ورؤساء اللجان المنظمة المحلية، اجتماعا رفيع المستوى في كمبالا عاصمة أوغندا، لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 لتأكيد التزامهم المشترك باستضافة البطولة بنجاح.

وأشاد الأمين العام بالإنابة للاتحاد الإفريقي بالتقدم المحرز حتى الآن من جانب الدول المضيفة الثلاث، وأكد مجددا التزام الاتحاد الكامل باستضافة بطولة 2027 بنجاح. وشدد على أهمية التنسيق في التخطيط، والتنفيذ في الوقت المحدد، والالتزام بالانضباط، واتباع نهج إقليمي موحد لاستضافة بطولة قارية ناجحة.

وأعربت الدول المضيفة الثلاث عن تقديرها لـ باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وفريق الاتحاد، على دعمهم وتوجيهاتهم ودعمهم الفني وثقتهم في شراكة "باموجا"، وأكدت مجددا التزامها بالعمل عن كثب مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، والتي ستقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وأجرت الدول الثلاث مراجعة شاملة للتقدم المحرز، مع التركيز بشكل خاص على جاهزية البنية التحتية، والضيافة، والسلامة والأمن، وجاهزية الإعلام والبث، وحركة المشجعين وأصحاب المصلحة، والحوكمة والتمويل.

وفيما يتعلق بجاهزية البنية التحتية، استعرضت كل دولة التقدم المحرز في أعمال الإنشاء والتأهيل والتحديث الجارية للملاعب، وملاعب التدريب، وشبكات النقل، والمطارات، ومرافق الإقامة، والبنية التحتية الداعمة ذات الصلة في الدول المضيفة الثلاث.

وأكد الوزراء مجددا التزام حكوماتهم بضمان استيفاء جميع المرافق لمتطلبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، وأقروا خارطة طريق مُعجّلة للتنفيذ، مع تحديد أغسطس 2026 كنقطة مرجعية رئيسية لمراجعة التقدم المحرز في الجاهزية.

فيما يتعلق بالضيافة وتجربة الزوار، التزمت الدول الثلاث بتعزيز مكانة شرق أفريقيا كوجهة سياحية جاذبة وتنافسية قادرة على تقديم تجربة استثنائية للجماهير. وتم التركيز على جاهزية الفنادق، والسياحة، والتأهب الطبي، والتنسيق الأمني، وكفاءة النقل، وكرم الضيافة الإقليمي الذي يعكس روح "باموجا". كما اعتُبرت البطولة محفزا للسياحة والاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي الإقليمي.

وناقش الاجتماع أيضا الهيكل الإداري للجنة المنظمة المحلية لبطولة "باموجا"، واتفق على إطار تنسيقي يضمن الكفاءة والمساءلة وسلاسة اتخاذ القرارات بين الدول الثلاث. ويتألف هذا الهيكل من ممثلين عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والوزراء المضيفين الثلاثة، ورؤساء الاتحادات الأعضاء، ورؤساء اللجان المنظمة المحلية.

وإدراكا لأهمية تسهيل تنقل المشجعين والفرق والمسؤولين والإعلاميين والمستثمرين، اتفق الوزراء الثلاثة على عقد اجتماعات تشاورية دورية لوضع اللمسات الأخيرة على إطار تأشيرة "باموجا" المقترح وتفعيله، بهدف تسهيل السفر بسلاسة بين كينيا وأوغندا وتنزانيا خلال فترة البطولة.

سيُراعي الإطار كذلك ترتيبات دخول خاصة، وإعفاءات من التأشيرات، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتنسيق إجراءات الجمارك والهجرة للفرق المشاركة، والمسؤولين، ووسائل الإعلام المعتمدة، والجهات الراعية، والموردين، والسلع والمعدات المتعلقة بالبطولة.

كما قرر الوزراء إضفاء الطابع المؤسسي على الاجتماعات الفنية رفيعة المستوى الدورية، المدعومة بآليات لتقديم تقارير مرحلية، لمتابعة سير العمل ومعالجة القضايا المستجدة، والحفاظ على الزخم نحو عام 2027.

وتواصل كينيا وتنزانيا وأوغندا العمل بثبات على المسار الصحيح لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2007 ناجحة، لا تُنسى، ومُغيّرة، تحت شعار "باموجا" (التضامن)، وهو رمز تاريخي للوحدة الإفريقية، والطموح الإقليمي، والتقدم المشترك من خلال كرة القدم..

Une délégation de la CAF est actuellement en réunion avec une délégation des pays hôtes de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations CAF PAMOJA 2027 : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. La délégation PAMOJA comprend des ministres ainsi que les présidents des fédérations… pic.twitter.com/allR3Bd54R — CAF Media (@CAF_Media) April 22, 2026

وسبق أن كشفت تقارير صحفية عن إمكانية سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2027 من الثلاثي أوغندا وكينيا وتنزانيا بسبب تأخر أعمال البنية التحتية. (طالع التفاصيل)

ومنح كاف حق التنظيم للدول الثلاث في أبريل 2023، في سابقة هي الأولى من نوعها بتنظيم مشترك بين 3 دول.

وأشار التقرير إلى أن أوغندا لا تمتلك حاليا أي ملعب مطابق لمواصفات الفئة الرابعة المعتمدة من الاتحاد الإفريقي.

كما تم توجيه تحذيرات لكينيا بسبب تأخر تسليم بعض الملاعب، رغم تأكيدات محلية بقرب الانتهاء من الأعمال.

في المقابل، تبدو تنزانيا الأقرب للالتزام بالجدول الزمني المحدد من الاتحاد الإفريقي.

وأجبر هذا الوضع الاتحاد الإفريقي على دراسة بدائل، حيث تبرز جنوب إفريقيا كمرشح أول لاستضافة البطولة بالكامل.

كما يظل خيار رواندا مطروحا حال تعذر جاهزية الدول المستضيفة الحالية.