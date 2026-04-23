تقرير: احتمالية نقل أمم إفريقيا 2027 إلى جنوب إفريقيا بسبب تأخر الإنشاءات

الخميس، 23 أبريل 2026 - 10:53

كتب : FilGoal

لا يزال مكان إقامة أمم إفريقيا 2027 محل شك، بعد تأخر الإنشاءات.

وتقام النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية في أوغندا وكينيا وتنزانيا.

وأفاد دينيس موجيمبا رئيس اللجنة الأوغندية المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2027 بإقامتها في الفترة من 19 يونيو إلى 18 يوليو.

وكشفت تقارير صحفية عن إمكانية سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2027 من الثلاثي أوغندا وكينيا وتنزانيا بسبب تأخر أعمال البنية التحتية.

وبحسب صحيفة "لوموند"، يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نقل البطولة إلى جنوب إفريقيا كخطة بديلة.

وكان الاتحاد الإفريقي قد منح حق التنظيم للدول الثلاث في أبريل 2023، في سابقة هي الأولى من نوعها بتنظيم مشترك بين 3 دول.

وأوضحت التقارير أن كينيا تعهدت بتجهيز 5 ملاعب، فيما تستضيف تنزانيا المباريات في 4 مدن، بينما حددت أوغندا 3 مدن لاستضافة البطولة.

لكن تقريرا عقب زيارة تفتيشية للاتحاد الإفريقي أشار إلى بطء كبير في أعمال الإنشاء والتطوير، خاصة في أوغندا وكينيا.

وأشار التقرير إلى أن أوغندا لا تمتلك حاليا أي ملعب مطابق لمواصفات الفئة الرابعة المعتمدة من الاتحاد الإفريقي.

كما تم توجيه تحذيرات لكينيا بسبب تأخر تسليم بعض الملاعب، رغم تأكيدات محلية بقرب الانتهاء من الأعمال.

في المقابل، تبدو تنزانيا الأقرب للالتزام بالجدول الزمني المحدد من الاتحاد الإفريقي.

وأجبر هذا الوضع الاتحاد الإفريقي على دراسة بدائل، حيث تبرز جنوب إفريقيا كمرشح أول لاستضافة البطولة بالكامل.

كما يظل خيار رواندا مطروحا حال تعذر جاهزية الدول المستضيفة الحالية.

