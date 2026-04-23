ذا أثلتيك: إنزو يدخل خيارات مانشستر سيتي لتعويض رحيل برناردو سيلفا

الخميس، 23 أبريل 2026 - 18:12

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز

يدرس مانشستر سيتي تدعيم خط وسطه خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل لتعويض رحيل برناردو سيلفا عن الفريق.

وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي رحيل قائد الفريق برناردو سيلفا نهاية الموسم الحالي بعد 8 مواسم من العطاء مع الفريق السماوي (طالع التفاصيل).

وكشفت شبكة "ذا أثلتيك" البريطانية أن إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي يعتبر الخيار الأول لمانشستر سيتي لتدعيم وسط ملعب الفريق الموسم المقبل.

ووفقا للتقرير فإن اهتمام سيتي بضم اللاعب لا يزال في مراحله الأولى، في ظل دراسة عدة خيارات أخرى لتدعيم خط الوسط.

ويعتمد مانشستر سيتي على استغلال العلاقة المتوترة بين إنزو وفريقه تشيلسي، حيث تم إيقاف اللاعب مباراتين كعقوبة للدولي الأرجنتيني (طالع التفاصيل).

وأتت العقوبة بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام بأنه يحب مدينة مدريد مما اعتبره ليام روسينيور مدرب تشيلسي المقال أن هذه التصريحات تقلل من شأن فريقه فقرر معاقبته بالإيقاف مباراتين (طالع التفاصيل).

وعاد إنزو للمشاركة من جديد مع تشيلسي من جولتين أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بتحقيق الشياطين الحمر الانتصار بهدف مقابل لا شيء.

ويعتبر إليوت إندرسون لاعب نوتنجهام فورست، ضمن قائمة المرشحين لدعم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد إنزو فيرنانديز مع تشيلسي صيف 2032.

وخاض إنزو مع تشيلسي الموسم الحالي 48 مباراة مسجلا 12 هدفا وصنع 6 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركات إنزو مع تشيلسي لـ163 مباراة مسجلا 28 هدفا وصنع 29 آخرين.

