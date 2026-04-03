تشيلسي يعلن استبعاد إنزو فيرنانديز لمدة مباراتين

أعلن ليام روسينيور المدير الفني لـ تشيلسي استبعاد إنزو فيرنانديز من قائمة الفريق في المباراتين المقبلتين بسبب تصريحاته السابقة.

وسبق أن صرّح الأرجنتيني أنه يرغب في العيش بمدينة مدريد الإسبانية مستقبلا.

ويستعد تشيلسي للقاء بورت فايل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدا السبت.

وقال المدير الفني لـ تشيلسي خلال المؤتمر الصحفي: "تحدثت مع إنزو فيرنانديز منذ قليل، وقررت مع النادي عدم مشاركته في مباراة ضد بورت فايل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولن يكون متاحا لمباراة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل".

وأضاف "لكن تم تجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بثقافتنا وما نسعى لبنائه، لذلك كان علينا اتخاذ إجراء تأديبي".

وأوضح "أولا، كشخص وكلاعب، أكن كل الاحترام لإنزو فرنانديز لما حققه في مسيرته، إنه مُحبط لأنه كان يتمنى أن يحقق الفريق النجاح هذا العام. ولا يزال يتمنى ذلك، ولا يزال بإمكاننا تحقيقه".

وتابع "فيما يتعلق بالقرار، فنحن متفقون في كل قرار نتخذه، لذا كان قرارا مشتركا".

وواصل "الباب لم يُغلق أمامه وهذا أمر بالغ الأهمية. إنها عقوبة. يجب حماية هذا النادي وثقافته، تم تجاوز الخط الأحمر خلال فترة التوقف الدولي".

وأتم عندما سُئل عما إذا كان اللاعب سعيدا في تشيلسي، أجاب المدرب قائلا: "لا أستطيع التحدث نيابة عنه، ما أعرفه هو أنه عندما كان في الملعب، حتى في الخسارة أمام إيفرتون، لم يكن هناك أي تقصير في أدائه".

وقال إنزو فيرنانديز في تصريحات نقلتها بي إن سبورت: "أود أن أعيش في إسبانيا، أحب مدريد كثيرا، تذكرني ببوينس آيرس، سأعيش يوما ما في مدريد".

وعند سؤاله عن أي فريق من أندية مدريد يريد أن يشارك قال: "لن أجيب، لكنني سأعود إلى ريفربليت فريقي الذي نشأت به، لكن ليس للتقاعد، أريد العودة وأنا في حالة جيدة".

وبسؤاله عن وجود مفاوضات مع ريال مدريد قال: "لا يوجد أي محادثات مع ريال مدريد، الآن تركيزي على تشيلسي، وعلى المباريات المتبقية، بعد كأس العالم، سنرى ما سيحدث".

وانضم إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي يناير 2023 قادما من بنفيكا البرتغالي وينتهي عقده مع البلوز صيف 2032.

وخاض إنزو فيرنانديز الموسم الحالي مع تشيلسي 46 مباراة مسجلا 12 هدفا وصنع 6 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع تشيلسي لـ161 مباراة مسجلا 28 هدفا وصنع 29 آخرين.