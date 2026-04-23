الاتحاد الآسيوي يرفض إعادة مباراة شباب الأهلي وماتشيدا الياباني

كشفت تقارير عن موقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من طلب شباب أهلي دبي الإماراتي بإعادة مباراة ماتشيدا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وطلب النادي الإماراتي إعادة المباراة بعد إلغاء هدف التعادل لشباب أهلي دبي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي عدم إتمام التغيير بشكل كامل قبل لعب رمية التماس التي سُجل منها الهدف. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لن تُعيد مباراة شباب الأهلي الإماراتي وماتشيدا الياباني.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن اللجنة ترى أن قرار حكم المباراة الأسترالي إيفانز خطأ تقديري لا يستوجب الإعادة، وأن النادي الإماراتي سيلجأ للمحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وتقدم شباب الأهلي باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة الأسترالي شون إيفانز، اعتراضًا على إلغاء هدف التعادل الذي سجله الفريق في الوقت بدل الضائع.

وأكد النادي الإماراتي تمسكه بكامل حقوقه القانونية، مطالبًا بإعادة المباراة بداعي وجود خطأ في تطبيق القانون، بعد إلغاء الهدف بداعي عدم اكتمال إجراء التبديل في صفوف الفريق المنافس.

وكان الفريق قد قدم اعتراضه داخل أرضية الملعب مباشرة عقب نهاية اللقاء، قبل أن يتبعه بمذكرة رسمية عبر القنوات المعتمدة لدى الاتحاد الآسيوي.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، في إطار التحرك للحفاظ على حقوق الأندية الإماراتية في المسابقة.

وكان ماتشيدا زيلفيا قد حسم بطاقة التأهل إلى النهائي بهدف سجله يوكي سوما في الدقيقة 12، بينما ألغى الحكم هدفًا لشباب الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وفي المواجهة الأخرى من نصف النهائي، تأهل الأهلي السعودي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فيسيل كوبي بنتيجة 2-1، على أن تقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل.