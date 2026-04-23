أبوظبي الرياضية: بينها إعادة المباراة.. الاتحاد الإماراتي يتقدم باعتراض رسمي دعما لشباب أهلي دبي

تقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم باعتراض رسمي دعما لنادي شباب أهلي دبي بخصوص واقعة نصف نهائي أبطال آسيا للنخبة أمام ماتشيدا الياباني.

وجاء ذلك بعد إلغاء هدف التعادل لشباب أهلي دبي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي عدم إتمام التغيير بشكل كامل قبل لعب رمية التماس التي سُجل منها الهدف.

ويطالب الاتحاد الإماراتي اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة تشمل إعادة المباراة.

وجاء طلب الاتحاد الإماراتي وفقا لقناة أبوظبي الرياضية كالآتي:

"الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بصفته الجهة المشرفة على كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم بهذا الاعتراض الرسمي دعماً لنادي شباب الأهلي دبي، وذلك بخصوص الحادثة التي وقعت في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة التي أقيمت بتاريخ 21 أبريل 2026 أمام نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني".

"يؤيد الاتحاد الإماراتي بشكل كامل الاحتجاج المقدم من نادي شباب الأهلي دبي، ولا سيما الحجة القائلة بأن قرار الحكم بإلغاء هدف صحيح يشكل تطبيقاً خاطئاً وصريحاً لقوانين IFAB للعبة، تحديداً القانون رقم 3.

وقد أثبتت الوقائع ما يلي:

- أن الحكم أجاز استئناف اللعب عقب إجراء التغيير

- أن الهدف سُجل بعد مجريات لعب واضحة دون أي تدخل من طرف غير مرخص له

- أن تدخل الـ VAR اللاحق أفضى إلى عكس قرار كان قد تم التحقق منه ميدانياً

- ويؤكد هذا التسلسل أن إلغاء الهدف لم يستند إلى تقييم واقعي، بل إلى تطبيق قانوني خاطئ لقوانين اللعبة، مما يندرج ضمن نطاق الخطأ التقني".

"يشدد الاتحاد الإماراتي على أن قرار الحكم بإلغاء الهدف يشكل انتهاكاً للقانون رقم 3 من قوانين IFAB للعبة، إذ ينص القانون صراحة على التبعات المترتبة على وجود شخص إضافي في الملعب، ولا يجيز إلغاء هدف في الظروف الموصوفة في هذه القضية.

ويشكل هذا الانحراف:

- انتهاكاً لمبدأ الشرعية

- تجاوزاً لصلاحيات الحكم (Ultra Vires)

- خرقاً لبروتوكولات IFAB وتقنية VAR المعتمدة

فضلاً عن الخطأ التقني، يعرب الاتحاد الإماراتي عن قلق بالغ إزاء جودة طاقم الحكم المعين وآليات تعيينهم لمباراة بهذه الأهمية.

ومما يثير القلق بشكل خاص:

- أن الحكم المعين كان في الأصل محكم فيديو (VAR)

- أن المباراة المعنية كانت نصف نهائي بطولة قارية رفيعة المستوى، تستوجب أعلى درجات الخبرة والثبات في التحكيم

وتطرح هذه الأداء تساؤلات مشروعة حول:

- معايير الاختيار المعتمدة من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي

- مدى جاهزية وكفاءة المسؤولين المعينين لإدارة المباريات ذات المخاطر العالية

- المستوى العام للتحكيم في المراحل الحاسمة من بطولات الاتحاد الآسيوي.

- ويرى الاتحاد الإماراتي أن هذه الإخفاقات تضر بمصداقية البطولة وقد تلحق ضرراً رياضياً ومالياً جسيماً بالأندية المشاركة

بناءً على ما تقدم، يطلب الاتحاد الإماراتي من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي:

- قبول الاحتجاج المقدم من نادي شباب الأهلي دبي والنظر فيه

- التأكيد على أن قرار الحكم يشكّل خطأً تقنياً ناتجاً عن سوء تطبيق قوانين اللعبة

- اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الأمر بإعادة المباراة

- إجراء مراجعة شاملة لأداء الحكام وملابسات تدخل الـ VAR

- إعادة النظر في بروتوكولات تعيين الحكام للمباريات المصيرية في بطولات الاتحاد الآسيوي لضمان أعلى معايير التحكيم".