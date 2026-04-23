تقرير: إصابة جديدة تهدد مشاركة لوكاكو في كأس العالم 2026

الخميس، 23 أبريل 2026 - 14:14

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - نابولي

تلقى روميلو لوكاكو مهاجم نابولي ضربة جديدة، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال تواجده في بلجيكا، ما يهدد مشاركته في كأس العالم 2026.

وكان لوكاكو قد عاد إلى نابولي الأسبوع الماضي لعقد جلسة مع النادي، قبل أن يحصل على إذن بالسفر إلى بلجيكا لاستكمال برنامجه التأهيلي بسبب مشاكل متكررة في العضلة الخلفية.

وبحسب تقرير موقع HLN البلجيكي، أنه لم يستمر اللاعب سوى أقل من ساعة في التدريبات داخل مركز "بوسويل" في أنتويرب، قبل أن يعاني من إصابة في الكاحل.

وأشار التقرير إلى أن لوكاكو كان يعمل مع أخصائي العلاج الطبيعي بيتر جورس، الذي يفضله اللاعب في برنامجه التأهيلي.

وتعد هذه الإصابة مختلفة تماما عن إصابة العضلة الخلفية التي أبعدته لعدة أشهر منذ أغسطس 2025.

ولم تتضح بعد حجم الإصابة الجديدة، أو مدى تأثيرها على فترة التعافي.

ويأمل المهاجم البلجيكي في اللحاق بكأس العالم 2026، خاصة وأنها قد تكون فرصته الأخيرة للمشاركة في البطولة بعمر 32 عاما.

كما تمثل الإصابة مصدر قلق لنابولي، في ظل صعوبة تسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية حال استمرار غيابه بسبب الإصابة.

وكان من المنتظر عودة اللاعب إلى نابولي خلال توقف مارس الماضي لاستئناف التدريبات، لكنه فضل الاستمرار في بلاده لاستكمال برنامجه التأهيلي.

وأبلغ لوكاكو مدرب منتخب بلجيكا رودي جارسيا بعدم جاهزيته للمشاركة في المباريات الودية، بسبب حاجته لمزيد من الوقت لاستعادة لياقته.

وكان من المفترض أن يتدرب اللاعب تحت قيادة الجهاز الفني المساعد في غياب أنطونيو كونتي، الذي حصل على إجازة قصيرة.

وقرر لوكاكو البقاء في مدينة أنتويرب، حيث يخضع للعلاج في نفس المركز الذي تعافى فيه كيفن دي بروين مؤخرا.

وتعرض المهاجم البلجيكي لإصابة عضلية قوية خلال فترة الإعداد في أغسطس، وشارك منذ ذلك الحين في 7 مباريات فقط بإجمالي 64 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا.

