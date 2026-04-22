جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام بيرنلي.. ولماذا أشعر بالإحباط

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 23:50

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن لاعبيه فعلوا كل شيء من أجل تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتفوق سيتي على بيرنلي بنتيجة 1-0 في مباراة مقدمة من الجولة 34 وتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي على حساب أرسنال.

وقال المدير الفني لـ مانشستر سيتي عبر سكاي سبورتس: "صنعنا الكثير من الفرص، فعلنا كل شيء بعد خوض مباراة مرهقة منذ 3 أيام، كانت مباراة صعبة ولم تكن سهلة لكننا أهدرنا عدة فرص".

وأضاف "لماذا أشعر بالإحباط؟ حققنا 3 نقاط وتصدرنا الدوري وهذا يعني أننا أفضل واللاعبون قدموا كل ما لديهم".

وأردف "لدينا 5 مباريات على نهاية الموسم، نصف نهائي يوم السبت المقبل وبعدها سنخوض 4 نهائيات متتالية".

وأكمل "ربما علينا إجراء بعض التغييرات. في النهاية كنا متعبين قليلًا، لكننا جاهزون".

وأتم عن موعد عودة رودري، قائلا: "لا أعلم بعد. نتابع الأمر يوما بيوم".

وخاض سيتي اللقاء بشكل مبكر نظرا لخوضه مواجهة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل ضد ساوثامبتون.

أرسنال تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لمدة 207 يوما والآن مانشستر سيتي في القمة على حساب الجنرز قبل جولات الحسم الأخيرة.

وتصدر سيتي الترتيب برصيد 70 نقطة بفارق الأهداف المسجلة متفوقا على أرسنال بعدما تعادلا في عدد النقاط (70) وفارق الأهداف (37).

فيما هبط بيرنلي بشكل رسمي إلى الدرجة الأولى الإنجليزية بعدما توقف رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ 19 وقبل الأخير ليصبح ثاني الهابطين بعد ولفرهامبتون متذيل الترتيب.

وسيلتقي سيتي في الجولة 35 مع إيفرتون، فيما يواجه بيرنلي نظيره ليدز.

