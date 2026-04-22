انتهت الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(1) مانشستر سيتي.. الصدارة سماوية

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 20:53

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - بيرنلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي في لقاء مقدم من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق الانتصار ليحتل صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، فيما يبحث بيرنلي عن محاولة الهروب من مناطق الهبوط.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 بمباراة أقل عن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، ويتواجد بيرنلي في المركز 19 برصيد 20 نقطة.

ق 90: أوريلي يهدر بغرابة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 6: جوووول أوووول هالاند يسجل بعد انفراد

ق 4: تسديدة أرضية من شرقي يتصدى لها الحارس ثم ترتطم بالعارضة

ق 3: دوناروما يتصدى لفرصة الهدف الأول من بيرنلي

بداية اللقاء

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بيرنلي
نرشح لكم
جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام بيرنلي.. ولماذا أشعر بالإحباط مانشستر سيتي يخطف الصدارة من أرسنال بعد 207 يوما بفوز صعب على بيرنلي تقرير: أليسون يمنح يوفنتوس الضوء الأخضر للانتقال تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام بيرنلي.. ومرموش على مقاعد البدلاء فان دايك: ليفربول في حاجة لقادة جدد بعد رحيل صلاح وروبرتسون بعد رقم سلبي منذ 114 عاما.. تشيلسي يعلن إقالة روسينيور تقرير: مانشستر سيتي يلتزم الصمت بشأن أنباء رحيل ستونز أسطورة بايرن لـ في الجول: يجب على صلاح البقاء في أوروبا.. وهذا النادي يناسبه
أخر الأخبار
منع 4 ركلات ترجيحية.. موتا يقود لاتسيو إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب أتالانتا 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل: لم أتوقع صفقة زيزو.. وجماهير الأهلي تضعك تحت ضغط أكبر من الزمالك 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
فليك: علينا تقبل نتيجة الفحوصات الطبية لـ يامال.. وهدف توريس صحيح 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة إلى برلين.. بايرن ميونيخ إلى نهائي كأس ألمانيا بثنائية ضد ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
انتصار وإصابات.. برشلونة يحقق فوزه الثامن على التوالي في الدوري أمام سيلتا فيجو ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب عبد المنعم.. نيس يتأهل إلى نهائي كأس فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام بيرنلي.. ولماذا أشعر بالإحباط ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: إصابة يامال قد تنهي موسمه ساعة | الكرة الأوروبية
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي
