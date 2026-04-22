انتهت الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(1) مانشستر سيتي.. الصدارة سماوية
الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 20:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي في لقاء مقدم من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.
ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق الانتصار ليحتل صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، فيما يبحث بيرنلي عن محاولة الهروب من مناطق الهبوط.
ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 بمباراة أقل عن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، ويتواجد بيرنلي في المركز 19 برصيد 20 نقطة.
ق 90: أوريلي يهدر بغرابة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 6: جوووول أوووول هالاند يسجل بعد انفراد
ق 4: تسديدة أرضية من شرقي يتصدى لها الحارس ثم ترتطم بالعارضة
ق 3: دوناروما يتصدى لفرصة الهدف الأول من بيرنلي
بداية اللقاء
