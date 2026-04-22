تشكيل برشلونة - جافي أساسي أمام سيلتا فيجو.. وتوريس يقود الهجوم

يقود جافي تشكيل برشلونة الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي أمام سيلتا فيجو في الجولة 33 مقدمة من الدوري الإسباني.

وستقام الجولة 32 الأسبوع المقبل بعدما تم تأجيلها لأسباب تنظيمية بسبب إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد والتي انتصر بها سوسيداد بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي.

ويبحث برشلونة عن إعادة الفارق لـ 9 نقاط من جديد مع ريال مدريد بعدما حقق الفريق الملكي انتصارا ثمينا أمام ألافيس بهدفين لهدف أمس الثلاثاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وأعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو في المباراة التي ستنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

الدفاع: جواو كانسيلو - جيرارد مارتن - باو كوبارسي - جول كوندي.

الوسط: بيدري - جافي - إريك جارسيا.

الهجوم: داني أولمو - فيران توريس - لامين يامال.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السادس برصيد 44 نقطة.