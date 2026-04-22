تشكيل برشلونة - جافي أساسي أمام سيلتا فيجو.. وتوريس يقود الهجوم

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 20:30

كتب : FilGoal

عودة جافي للمشاركة مع برشلونة ضد إشبيلية

يقود جافي تشكيل برشلونة الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي أمام سيلتا فيجو في الجولة 33 مقدمة من الدوري الإسباني.

وستقام الجولة 32 الأسبوع المقبل بعدما تم تأجيلها لأسباب تنظيمية بسبب إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد والتي انتصر بها سوسيداد بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي.

ويبحث برشلونة عن إعادة الفارق لـ 9 نقاط من جديد مع ريال مدريد بعدما حقق الفريق الملكي انتصارا ثمينا أمام ألافيس بهدفين لهدف أمس الثلاثاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة - ليفاندوفسكي ويامال في الهجوم أمام سيلتا فيجو.. واستمرار غياب رافينيا مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي ريال مدريد يتجاوز ألافيس بثنائية ويتمسك بأمل ملاحقة برشلونة مؤتمر فليك: هدفي هو تجديد عقدي مع برشلونة.. وسنحاول التتويج بأبطال أوروبا

وأعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو في المباراة التي ستنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

الدفاع: جواو كانسيلو - جيرارد مارتن - باو كوبارسي - جول كوندي.

الوسط: بيدري - جافي - إريك جارسيا.

الهجوم: داني أولمو - فيران توريس - لامين يامال.

Image

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني
نرشح لكم
تقرير: أليسون يمنح يوفنتوس الضوء الأخضر للانتقال استراحة الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) سيلتا فيجو.. مصدر مقرب من إبراهيم عادل لـ في الجول: نورشيلاند ليس "كوبري" للأهلي.. وهذا هدف اللاعب 7 مباريات بلا انتصار.. نانت يسقط أمام سان جيرمان ويقترب من الهبوط بمشاركة مصطفى محمد مباشر الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(1) مانشستر سيتي.. الشوط الثاني جنابري: مررت بأيام صعبة بعد إصابتي.. وسأدعم منتخب ألمانيا في كأس العالم من المنزل كيكي سيتيين: الهزيمة أمام بايرن ضربة كبيرة دفعت ثمنها في مسيرتي التدريبية تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام بيرنلي.. ومرموش على مقاعد البدلاء
أخر الأخبار
بعد 6 مباريات دون فوز.. سيراميكا يزاحم ثلاثي القمة عقب الانتصار على سموحة 6 دقيقة | الدوري المصري
حمزة الجمل: كنا الأقرب للفوز على المصري.. وهدفنا المنافسة على المربع الذهبي 53 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: أليسون يمنح يوفنتوس الضوء الأخضر للانتقال ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) سيلتا فيجو.. ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من إبراهيم عادل لـ في الجول: نورشيلاند ليس "كوبري" للأهلي.. وهذا هدف اللاعب ساعة | الدوري المصري
7 مباريات بلا انتصار.. نانت يسقط أمام سان جيرمان ويقترب من الهبوط بمشاركة مصطفى محمد ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - موعد نهائي إفريقيا للسيدات بين الأهلي والبنك التجاري الكيني.. والقنوات الناقلة ساعة | كرة طائرة
مباشر الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(1) مانشستر سيتي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي
/articles/527781/تشكيل-برشلونة-جافي-أساسي-أمام-سيلتا-فيجو-وتوريس-يقود-الهجوم