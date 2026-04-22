فان دايك: ليفربول في حاجة لقادة جدد بعد رحيل صلاح وروبرتسون

طالب فيرجيل فان دايك قائد ليفربول زملاءه بتحمل دور قيادي داخل الفريق، في ظل اقتراب رحيل محمد صلاح وآندي روبرتسون بنهاية الموسم.

ويستعد ليفربول لمرحلة جديدة بعد نهاية مسيرة الثنائي التي امتدت 9 سنوات، إذ كانا من أبرز عناصر الفريق داخل وخارج الملعب.

وقال فان دايك في تصريحات لصحيفة "ذا تايمز": "مجموعة القادة تتفكك بسبب رحيل بعض اللاعبين، وعلى الآخرين أن يتقدموا ويتحملوا المسؤولية".

وأضاف "على اللاعبين أن يتطوروا لهذا الدور أو يكون لديهم بالفعل".

وأشار المدافع الهولندي إلى أن الفريق يمر بموسم صعب، في ظل المنافسة فقط على التأهل لدوري أبطال أوروبا بدلا من المنافسة على لقب الدوري.

وأوضح "رحيل جوردان هندرسون في 2023 كان بداية التغيير داخل غرفة الملابس، قبل الرحيل المنتظر لعدد من القادة".

وشدد "لا أستطيع تحمل المسؤولية بمفردي، وهناك ضرورة لظهور قادة جدد داخل الفريق خلال الفترة المقبلة".

ويتبقى عدة مباريات لليفربول هذا الموسم لحسم التأهل إلى دوري الأبطال، إذ يحتاج الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المتبقية.

واختتم فان دايك تصريحاته "بالتأكيد طموحي أكبر من مجرد التأهل لدوري الأبطال، ويجب أن يعود الفريق للمنافسة على الألقاب".

وفي الدربي الأخير لمحمد صلاح، حقق ليفربول الفوز على إيفرتون بهدفين مقابل هدف، بمباراة أقيمت على ملعب هيل ديكينسون بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهدف صلاح يكون قد وصل إلى هدفه التاسع في مرمى إيفرتون، ليعادل رقم ستيفن جيرارد كالهداف التاريخي لدربي الميرسيسايد.

وتمكن صلاح من التسجيل في مرمى إيفرتون بأول مواجهة جمعت بينهما، بالإضافة إلى المواجهة الأخيرة.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 53 في المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز السادس، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 48 في المركز الثامن.