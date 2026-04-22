بعد رقم سلبي منذ 114 عاما.. تشيلسي يعلن إقالة روسينيور

أعلن نادي تشيلسي إقالة ليام روسينيور من تدريب الفريق لأن "النتائج والأداء مؤخرا لم يرتقيا إلى المستوى المطلوب".

وأوضح النادي أن كالوم مكفارلين سيقود الفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم.

وتلقى البلوز 5 هزائم متتالية وهو رقم قياسي سلبي يحدث لأول مرة منذ 114 عاما.

وجاء بيان تشيلسي عبر موقعه

"أعلن نادي تشيلسي لكرة القدم اليوم انفصاله عن مدربه الرئيسي ليام روسينيور.

نود أن نسجل امتناننا لليام وطاقمه على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي.

لطالما تصرف ليام بأعلى درجات النزاهة والمهنية منذ تعيينه في منتصف الموسم.

لم يكن هذا قرارًا اتخذه النادي باستخفاف، إلا أن النتائج والأداء الأخيرين لم يرتقيا إلى المستوى المطلوب، ولا يزال أمامنا الكثير لنحققه هذا الموسم. يتمنى الجميع في نادي تشيلسي كل التوفيق لليام في المستقبل.

سيتولى كالوم مكفارلين قيادة الفريق كمدرب رئيسي مؤقت حتى نهاية الموسم بدعم من طاقم الجهاز الفني الحالي للنادي، حيث نسعى جاهدين لتحقيق التأهل الأوروبي والتقدم في كأس الاتحاد الإنجليزي.

بينما يعمل النادي على تحقيق الاستقرار في منصب المدرب الرئيسي، سنقوم بعملية تقييم ذاتي لاتخاذ القرار الصحيح على المدى الطويل".

وتولى روسينيور تدريب البلوز منذ 8 يناير الماضي خلفا للإيطالي إنزو ماريسكا الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج أيضا.

وخلال 23 مباراة حقق الفريق 11 فوزا وتعادلين وتلقى 10 هزائم منها 5 متتالية.

وودع الإنجليزي مع تشيلسي بطولتي كأس الرابطة الإنجليزية على يد أرسنال، ودوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.

وتراجع تشيلسي للمركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بفارق 7 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويمتلك تشيلسي فرصة للمنافسة على آخر ألقاب الموسم إذ سيواجه ليدز يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مكفارلين هو مدرب فريق تشيلسي تحت 21 عامًا والمدرب المؤقت لتشيلسي وسبق أن قاد الفريق ضد مانشستر سيتي وتعادل 1-1 ثم خسر من فولام بنتيجة 2-1 قبل أن يتسلم روسينيور المهمة.