تقرير: مانشستر سيتي يلتزم الصمت بشأن أنباء رحيل ستونز

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 18:25

كتب : FilGoal

جون ستونز - مانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن

يرفض نادي مانشستر سيتي وممثليه التعليق على تقارير رحيل جون ستونز من الفريق.

وكشفت شبكة ذا أثليتك أن مانشستر سيتي يرفض التعليق على مستقبل جون ستونز، في ظل الشائعات حول رحيله بنهاية الموسم.

وينتهي عقد المدافع الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تشير إلى إمكانية إعلان رحيله خلال الفترة المقبلة.

وشارك ستونز في 15 مباراة فقط هذا الموسم، بسبب الإصابات المتكررة التي أثرت على استمراريته.

وعاد اللاعب مؤخرا إلى التدريبات، وظهر على مقاعد البدلاء في مواجهة أرسنال الأخيرة.

من جانبه، قال المدرب بيب جوارديولا: "لا أملك معلومات عن مستقبله، الأهم أنه عاد للتدريبات، وهذا أفضل خبر".

ويأمل اللاعب في إنهاء مشواره مع الفريق بالتتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما لـ 3 إصابات في الموسم الحالي وتسببوا في إبعاده 103 يوما بواقع غيابه عن 24 مباراة.

وكان مانشستر سيتي قد ضم ستونز قادما من إيفرتون في صيف 2016 مقابل 55 مليون يورو.

وحصل ستونز خلال 10 أعوام مع الفريق السماوي على 18 بطولة.

وتوج ستونز ببطولة الدوري الإنجليزي 6 مرات ومرة واحدة دوري أبطال أوروبا ومثلها السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

بالإضافة إلى 5 مرات كأس الرابطة ومرتين كأس الاتحاد الإنجليزي، ومرتين الدرع الخيرية.

