بوجبا: برونو فيرنانديز سيرشح للكرة الذهبية إذا كان لاعبا بصفوف مانشستر سيتي

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 15:01

كتب : FilGoal

بول بوجبا - موناكو

يرى بول بوجبا لاعب موناكو ولاعب مانشستر يونايتد السابق أن برونو فيرنانديز بإمكانه التتويج بالكرة الذهبية هذا الموسم إذا كان لاعبا بصفوف مانشستر سيتي.

وقال بوجبا في تصريحات عبر قناة ريو فيرديناند على يوتيوب: "بالنسبة لي، إذا وضعت برونو فيرنانديز في مانشستر سيتي، سيكون ضمن الثلاثة المرشحين للكرة الذهبية، مع أرقامه هذا الموسم وطريقة لعبه وكل شيء".

وواصل "عندما لا تفوز بالبطولات، لا تفكر حتى في الكرة الذهبية، هذا هو الأمر وهذه هي الحياة وكرة القدم".

وتابع "مكانة برونو فيرنانديز؟ نتحدث عن دي بروين ومودريتش ومسعود أوزيل، برونو سجل أكثر من لامبارد ويلعب بنفس مركزه، هو يقدم تمريرات حاسمة أكثر ويتواجد بكل مكان في الملعب، هو يركض كثيرا وذكي ويمكنه اللعب بلمستين أو لمسة ويمكنه التسديد".

وشارك فيرنانديز في 32 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 19 هدفا.

