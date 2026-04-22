أسطورة يخلف أسطورة.. جورج هاجي مدربا لرومانيا

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 14:16

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم تعيين جورجي هاجي أسطورة بلاده مدربا جديدا لمنتخب رومانيا.

وتولى هاجي تدريب منتخب رومانيا خلفا للأسطورة التدريبية، الراحل ميرتشا لوشيسكو. (طالع التفاصيل)

وكشف الاتحاد الروماني عن تعيين جورج هاجي مدربا جديدا حتى 2030.

ويستهدف منتخب رومانيا العودة إلى الواجهة تحت قيادة هاجي، بداية من خوض تصفيات يورو 2028، وتصفيات كأس العالم 2030.

وسيخوض جورج هاجي تجربته الثانية مع منتخب رومانيا كمدرب، بعدما قاده للمرة الأولى في 2001 بعد اعتزاله اللعب مباشرة.

وقاد هاجي رومانيا حينها في 4 مبارايت، من بينها مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم 2002 وخسر من سلوفينا واستقال بعدها سريعا.

جورج هاجي كان لاعبا أسطوريا زاشتهر بلقب "مارادونا البلقان"، وخاض 124 مباراة دولية وسجل 35 هدفا.

كما شارك هاجي في 3 نسخ لكأس العالم مع منتخب رومانيا (1990-1994-1998).

ولعب هاجي لأندية: ريال مدريد وبرشلونة وجالاتاسراي الذي قاده للمجد الأوروبي بتحقيق لقب كأس الاتحاد والسوبر الأوروبي.

وعلى المستوى التدريبي تولى هاجي منتخب رومانيا، ثم تولى تدريب جالاتاسراي في فترتين وحقق معه لقب كأس تركيا.

