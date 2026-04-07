أنجح مدربي أوروبا الشرقية لم يف بوعده.. وفاة لوشيسكو أسطورة رومانيا

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 21:43

كتب : FilGoal

ميرتشا لوتشيسكو - رومانيا

توفي ميرتشا لوشيسكو أسطورة التدريب في رومانيا، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما.

لوشيسكو أنجح مدربي شرق أوروبا، وثالث أكثر المدربين المتوجين ببطولات في التاريخ بـ 35 بطولة.

يسبقه فقط الثنائي سير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي وبرشلونة السابق.

وبين محطات المدرب الروماني الكبيرة، كانت محطة شاختار دونتسك هي الأبرز بعد تتويجه بـ كأس الاتحاد الأوروبي، والدوري الأوكراني 9 مرات، و6 بطولات للكأس، و7 بطولات للسوبر.

عاد ليحقق وعده فكانت محطته الأخيرة

تولى ميرتشا لوشيسكو تدريب منتخب رومانيا عام 1981 وكاد يقودهم للتأهل إلى كأس العالم 1986 بعد غياب 16 سنة، لكنه خسر التأهل لصالح إسبانيا بفارق نقطة واحدة.

رحل لوشيسكو عن رومانيا وشق طريقه مع المجد في إيطاليا رفقة بيزا، وبريشيا ثم إنتر، قبل أن يتألق في أوكرانيا مع شاختار، وفي تركيا مع جالاتاسراي وبشكتاش، ومنتخب تركيا.

أما رومانيا، فجنت ثمار جيل لوشيسكو، وتأهلت إلى كأس العالم 3 مرات متتالية في 1990، و1994، و1998 حيث كانت المشاركة الأبرز بقيادة جورج هاجي وبلوغ دور الـ16، قبل أن ينقطع الرومان عن الحضور العالمي منذ ذلك الحين.

وفي 2024، عاد لوشيسكو لتدريب رومانيا بعد مرور 38 عاما على توليه المنصب ذاته، من أجل الوفاء بوعده وقيادة رومانيا إلى المونديال.

صاحب الـ80 عاما قاد بلاده إلى الملحق بالفعل وصرح "كنت قريبا قبل 40 عاما من قيادة رومانيا إلى كأس العالم وخسرت حلمي بفارق نقطة، والآن بعد أن حققت كل شيء في كرة القدم، عدت لتحقيق الأمر الوحيد الذي ينقصني".

في الملحق، تواجهت رومانيا بقيادة لوشيسكو مع تركيا في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، لكنهم خسروا بهدف.

تعرض لوشيسكو لأزمة قلبية أثناء حديثه للاعبين خلال المران بعد الخسارة أمام تركيا، لينقل إلى المستشفى ويتقدم باستقالته لأسباب صحية.

تم تشخيص إصابة لوشيسكو باضطراب خطير في القلب وفقا للفحوصات الطبية، وتواجد في الرعاية المركزة حتى وفاته.

وتوج لوشيسكو بالبطولات التاالية:

السوبر الأوروبي مع جالاتاسراي موسم 2000 - 2001.

كأس الاتحاد الأوروبي 2008 - 2009 مع شاختار.

الدوري الروماني مع دينامو بوخارست، ورابيد بوخارست 1989 - 1990، و1998 - 1999 على الترتيب.

السوبر الروسي مع زينت سان بطرسبورج 2016 - 2017.

الدوري الأوكراني 9 مرات، مرة مع دينامو كييف، و8 مرات مع شاختار دونتسك بينهم 5 مرات على التوالي خلال الفترة من 2009 حتى 2014.

كأس أوكرانيا 7 مرات، بواقع مرة مع دينامو كييف، و6 مرات مع شاختار دونتسك.

السوبر الأوكراني 8 مرات مع دينامو كييف مرة، و7 مرات مع شاختار دونتسك.

الدوري التركي مع جالاتاسراي وبشكتاش موسمي 2001 - 2002، و2002 - 2003 على الترتيب.

كأس رومانيا 3 مرات مع دينامو بوخارست مرتين، ورابيد بوخارست بطولة واحدة.

السوبر الروماني مرة واحدة رابيد بوخارست.

