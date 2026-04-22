تيليجراف: تشيلسي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة مصير روسينيور

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 12:13

كتب : FilGoal

ليام روسينيور مدرب تشيلسشي

يعقد مجلس إدارة نادي تشيلسي اجتماعا طارئا لمناقشة مستقبل ليام روسينيور مدرب الفريق بعد الخسارة أمام برايتون.

وواصل تشيلسي النتائج السلبية وخسر بثلاثية دون رد أمام مضيفه برايتون في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة تيليجراف الإنجليزية، فإن إدارة تشيلسي ستعقد اجتماعا طارئا لمناقشة مستقبل ليام روسينيور.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن بعض الأعضاء يرغبون في إقالته فورا بعد سلسلة النتائج السيئة، بينما تفضل الأغلبية استمراره حتى نهاية الموسم، نظرا لضيق الوقت.

وتلقى تشيلسي الهزيمة الخامسة على التوالي له في الدوري، بعدما خسر أمام كل من نيوكاسل وإيفرتون ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وتوقف رصيد تشيلسي عند النقطة 48 وتراجع للمركز السابع، ليصبح مهددا بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما رفع برايتون رصيده إلى النقطة 50 وتقدم للمركز السادس.

روسينيور، الذي حل محل إنزو ماريسكا في يناير، واجه صعوبة في تحقيق تحسن مستدام في الأداء، رغم توليه فريقًا قادرًا على المنافسة على مستوى أعلى.

وقاد صاحب الـ 41 عاما تدريب تشيلسي في 23 مباراة، فاز في 11 وتعادل مباراتين وخسر 10 مباريات.

