البطل يواصل الهبوط.. ليستر سيتي إلى الدرجة الثانية في إنجلترا

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 23:13

كتب : FilGoal

هبط فريق ليستر سيتي إلى دوري "ليج وان"، دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وتعادل ليستر سيتي أمام هال سيتي بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 44 من دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب".

وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 42 نقطة قبل جولتين من النهاية، مبتعدا بفارق 7 نقاط أمام أقرب المراكز الباقية في الدوري.

ولحق ليستر سيتي بـ شيفيلد وينزداي أول الهابطين إلى الدرجة الثانية.

وقبل 10 سنوات كان ليستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي. كما لعب أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي أبطال أوروبا موسم 2016 - 2017

وعانى فريق ليستر سيتي من تراجع حاد منذ فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2021.

وحصل ليستر في الموسم التالي على المركز الثامن في الدوري الإنجليزي، وكذلك وصل إلى نصف نهائي دوري المؤتمر.

وضم ليستر نجوما بارزين مثل جيمي فاردي وجيمس ماديسون ويوري تيليمانس.

وبينما كان فريق ليستر سيتي في مراكز الهبوط في إبريل 2023، تم إقالة رودجرز مدرب الفريق وقتها، وتولى دين سميث المسؤولية بدلا منه ولكن لم ينجح في إنقاذ الفريق من الهبوط.

وتوالى 7 مدربين خلفا لـ رودرجرز، وهم دين سميث، وإنزو ماريسكا، الذي قادهم للتأهل للدوري الإنجليزي مجددا عام 2024.

ثم قاد الفريق ستيف كوبر ورود فان نيستلروي، الذي فاز في خمس مباريات فقط من أصل 27 مباراة خاضها، ليعود الفريق مع نهاية الموسم مجددا إلى تشامبيون شيب.

وفي فبراير الماضي أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خصم 6 نقاط من ليستر سيتي في دوري الدرجة الأولى بعدما أثبتت خرق النادي لقوانين الربح والاستدامة المالية للدورة المالية المنتهية 2023 - 2024.

