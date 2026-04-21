الهزيمة الخامسة على التوالي.. تشيلسي يسقط أمام برايتون بثلاثية

واصل تشيلسي النتائج السلبية وخسر بثلاثية دون رد أمام مضيفه برايتون في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وتلقى تشيلسي الهزيمة الخامسة على التوالي له في الدوري، بعدما خسر أمام كل من نيوكاسل وإيفرتون ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

ويستمر رصيد تشيلسي في التوقف عند النقطة 48 وتراجع للمركز السابع، ليصبح مهددا بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما رفع برايتون رصيده إلى النقطة 50 وتقدم للمركز السادس.

تقدم برايتون مبكرا في الدقيقة 4 بهدف سجله فيردي كاديجولو، ثم أضاف جاك هينشيلوود الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وأكمل داني ويلبيك ثلاثية برايتون في الدقيقة 90+1.

ويلعب تشيلسي في المباراة المقبلة ضد نوتينجهام فورست.