الهزيمة الخامسة على التوالي.. تشيلسي يسقط أمام برايتون بثلاثية

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 23:00

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد برايتون

واصل تشيلسي النتائج السلبية وخسر بثلاثية دون رد أمام مضيفه برايتون في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وتلقى تشيلسي الهزيمة الخامسة على التوالي له في الدوري، بعدما خسر أمام كل من نيوكاسل وإيفرتون ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

ويستمر رصيد تشيلسي في التوقف عند النقطة 48 وتراجع للمركز السابع، ليصبح مهددا بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
يونايتد يزاحم مانشستر سيتي وبرشلونة على ضم موهبة البرازيل بعد جدل تحكيمي.. ماتشيدا الياباني يضرب موعدا مع أهلي جدة في نهائي أبطال آسيا للنخبة

بينما رفع برايتون رصيده إلى النقطة 50 وتقدم للمركز السادس.

تقدم برايتون مبكرا في الدقيقة 4 بهدف سجله فيردي كاديجولو، ثم أضاف جاك هينشيلوود الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وأكمل داني ويلبيك ثلاثية برايتون في الدقيقة 90+1.

ويلعب تشيلسي في المباراة المقبلة ضد نوتينجهام فورست.

نرشح لكم
رئيس ليستر سيتي: هبوط الفريق مسؤوليتي.. وسنتخذ القرارات اللازمة لإعادة البناء تقرير: ليفربول يتحرك لضم كولو مواني لتعويض رحيل صلاح البطل يواصل الهبوط.. ليستر سيتي إلى الدرجة الثانية في إنجلترا يونايتد يزاحم مانشستر سيتي وبرشلونة على ضم موهبة البرازيل بي بي سي: أندية إنجلترا ترفض تطبيق نظام "بديل VAR" فيتور ريس يكشف عن رغبته في العودة إلى مانشستر سيتي تقرير: مانشستر يونايتد يقترب من تجديد تعاقد كوبي ماينو حارس ليفربول: صلاح حقق لي حلمي
