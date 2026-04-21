يونايتد يزاحم مانشستر سيتي وبرشلونة على ضم موهبة البرازيل

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 22:27

كتب : FilGoal

إدواردو كونسيساو - بالميراس

دخل مانشستر يونايتد سباق التعاقد مع الموهبة البرازيلية إدواردو كونسيساو لاعب بالميراس.

وذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن يونايتد مستعد لتقديم عرض بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني (40 مليون يورو).

ويسعى يونايتد للتغلب على مانشستر سيتي وبرشلونة في سباق التعاقد مع "ألمع موهبة في عالم الكرة" حسبما وصفته الصحيفة.

وأصبح إدواردو كونسيساو صاحب الـ 16 عاما، أحد أكثر المواهب المطلوبة في أمريكا الجنوبية.

وعرض نيوكاسل ضم اللاعب مقابل 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 15 مليون يورو كمكافآت.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي لا يزال أحد أكثر الأندية المهتمة باللاعب، بينما كثف برشلونة اهتمامه أيضاً.

وبفضل نفوذ ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، وعلاقته مع جواو باولو سامبايو منسق أكاديمية بالميراس، فإن النادي الكاتالوني لديه أفضلية.

والتقى ممثلو كونسيساو بالعديد من الأندية الأوروبية، وسافرت عائلته عبر دول تشمل إنجلترا وفرنسا لتقييم الوجهات المحتملة للاعب مستقبلاً.

ولعب كونسيساو مؤخرا مع المنتخب البرازيلي في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 سنة في باراجواي حيث ارتدى القميص رقم 10.

وسجل بقميص المنتخب هدفين، وصنع مثلهما في 5 مباريات، واحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في البطولة.

وأوضحت ديلي ميل أنه من المتوقع أن يبدأ كونسيساو في اللعب مع الفريق الأول لبالميراس لاكتساب الخبرة، وبالتالي قد يكون ثالث أصغر لاعب يشارك مع بالميراس على الإطلاق.

ويبلغ كونسيساو من العمر 16 عاما و4 أشهر، فيما لعب إندريك مع الفريق الأول في عمر 16 عاما وشهرين، ورودريجو تادي 16 عاما و3 أشهر.

وتحدث لوكاس أندرادي، المدرب السابق لفريق بالميراس تحت 20 عامًا والمساعد الحالي لمدرب منتخب البرازيل تحت 20 عامًا، عن كونسيساو "يتمتع إدواردو بخصائص لاعب خط وسط هجومي يجيد الاستحواذ بالكرة، كما يمكنه اللعب على الجهة اليسرى، لكن أفضل عروضه تأتي في الوسط، كرقم 10، إنه لاعب مراوغ قادر على اختراق الخطوط سواء بالركض أو التمريرات العمودية."

