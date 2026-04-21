بتواجد الحضري.. منتخب الناشئين يواصل تحضيراته لكأس أمم إفريقيا

واصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني للفريق، استعداداته لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا للناشئين في المغرب يوم 13 مايو المقبل.

وأقيم المران على أحد ملاعب مشروع الهدف بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد المران حضور عصام الحضري، مدير إدارة تطوير مدربي حراس المرمى، ووائل رياض، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2007، ومحمود فايز، مدير إدارة التحليل بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأجرى الجهاز الفني لمنتخب الناشئين على تدريبات تخصصية متنوعة في إنهاء الهجمات، والتسديدات المختلفة على المرمى من جميع جوانب الملعب.

فيما قاد أمير عبدالحميد، مدرب حراس مرمى المنتخب، تدريبات رباعي حراسة المرمى، وركز على كيفية التعامل مع الكرات العرضية والمواقف الخاصة بسرعة بناء الهجمات.

وانتهى المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين، شهدت تنافساً كبيراً في ظل رغبة كل اللاعبين بالفوز بمقعد في القائمة النهائية للمنتخب بالبطولة القارية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم تحت 17 سنة خلال الفترة من 25 أبريل إلى 15 مايو بمشاركة 16 منتخبًا.

وحسم المنتخب المصري مواليد 2009 تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال المركز الثالث في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم.

وخلال تصفيات شمال إفريقيا حقق المنتخب المصري الفوز أمام تونس بهدف نظيف، فيما تلقى خسارة أمام المغرب 2-1.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا للناشئين عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة المغرب وتونس وإثيوبيا.

وتتأهل 10 منتخبات من المشاركين في كأس الأمم إلى كأس العالم في قطر مباشرة.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب - تونس - مصر - إثيوبيا

المجموعة الثانية: كوت ديفوار - الكاميرون - أوغندا - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثالثة: مالي - أنجولا - تنزانيا - موزمبيق

المجموعة الرابعة: السنغال - جنوب إفريقيا - الجزائر - غانا