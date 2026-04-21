بتواجد الحضري.. منتخب الناشئين يواصل تحضيراته لكأس أمم إفريقيا

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 19:44

كتب : FilGoal

منتخب الناشئين تحت 17 عاما

واصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني للفريق، استعداداته لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا للناشئين في المغرب يوم 13 مايو المقبل.

وأقيم المران على أحد ملاعب مشروع الهدف بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد المران حضور عصام الحضري، مدير إدارة تطوير مدربي حراس المرمى، ووائل رياض، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2007، ومحمود فايز، مدير إدارة التحليل بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأجرى الجهاز الفني لمنتخب الناشئين على تدريبات تخصصية متنوعة في إنهاء الهجمات، والتسديدات المختلفة على المرمى من جميع جوانب الملعب.

فيما قاد أمير عبدالحميد، مدرب حراس مرمى المنتخب، تدريبات رباعي حراسة المرمى، وركز على كيفية التعامل مع الكرات العرضية والمواقف الخاصة بسرعة بناء الهجمات.

وانتهى المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين، شهدت تنافساً كبيراً في ظل رغبة كل اللاعبين بالفوز بمقعد في القائمة النهائية للمنتخب بالبطولة القارية.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏M CATAPULT CATAPUL ML ن ศี and ΟΓΔ ድዘነ or 391 3rA תניא CATAPULT ಆ dealatan salat and salat CrA ၁၀ 303 11‏'‏‏

وتستضيف المغرب كأس الأمم تحت 17 سنة خلال الفترة من 25 أبريل إلى 15 مايو بمشاركة 16 منتخبًا.

وحسم المنتخب المصري مواليد 2009 تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال المركز الثالث في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم.

وخلال تصفيات شمال إفريقيا حقق المنتخب المصري الفوز أمام تونس بهدف نظيف، فيما تلقى خسارة أمام المغرب 2-1.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا للناشئين عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة المغرب وتونس وإثيوبيا.

وتتأهل 10 منتخبات من المشاركين في كأس الأمم إلى كأس العالم في قطر مباشرة.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏ATAPULT d طان daaltand 0A OrA CATAPULT ብር and 工糖 ጌል CATARULT CHIMPULT 28 OΓA OFA 25 2‏'‏‏

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب - تونس - مصر - إثيوبيا

المجموعة الثانية: كوت ديفوار - الكاميرون - أوغندا - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثالثة: مالي - أنجولا - تنزانيا - موزمبيق

المجموعة الرابعة: السنغال - جنوب إفريقيا - الجزائر - غانا

