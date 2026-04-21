فيتور ريس يكشف عن رغبته في العودة إلى مانشستر سيتي

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 19:17

كتب : FilGoal

أكد البرازيلي فيتور ريس رغبته في العودة إلى صفوف مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة، بعد فترة الإعارة التي قضاها مع جيرونا في موسم 2025-2026.

وكان اللاعب صاحب الـ20 عاما قد انضم إلى سيتي قادما من بالميراس مقابل نحو 29.6 مليون جنيه إسترليني في يناير 2025، قبل أن يشارك في 4 مباريات فقط مع الفريق، ليتم إعارته لاحقا إلى جيرونا لاكتساب الخبرات.

وفي تصريحات نقلها موقع جلوبو: قال ريس إنه تفاجأ في البداية بقرار الإعارة، لكنه أدرك لاحقا أهميتها، خاصة من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر، مؤكدا سعادته الكبيرة بالتجربة في الدوري الإسباني.

وقدم ريس مستوى مميز مع جيرونا، حيث شارك أساسيا في 28 مباراة من أصل 31 في الدوري، ليجذب الأنظار ويقترب من التواجد مع منتخب البرازيل تحت قيادة كارلو أنشيلوتي خلال فترة التوقف الدولي.

وشدد المدافع الشاب على أن هدفه الأساسي هو العودة إلى مانشستر سيتي والحصول على فرصة للمشاركة تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، مشيرا إلى أنه تعلم الكثير خلال فترته القصيرة مع الفريق، خاصة على المستوى التكتيكي وفهم اللعب.

من جانبه، أثنى جوارديولا على تطور اللاعب، مؤكدا أن إعارته كانت خطوة مهمة في مسيرته، وأن القرار النهائي بشأن مستقبله سيتم اتخاذه بنهاية الموسم.

ويأتي ذلك في ظل احتمالية رحيل بعض مدافعي سيتي مثل جون ستونز وناثان آكي، وهو ما قد يفتح الباب أمام ريس للعودة والحصول على فرصة ضمن الفريق الأول.

ومع ذلك، سيواجه اللاعب منافسة قوية في مركز قلب الدفاع، في ظل وجود أسماء بارزة مثل روبن دياز ويوشكو جفارديول، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة التي تدعم الخط الخلفي للفريق.

