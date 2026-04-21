تقرير: مانشستر يونايتد يقترب من تجديد تعاقد كوبي ماينو

يقترب مانشستر يونايتد من الإعلان عن تجديد عقد نجمه الشاب كوبي ماينو، وذلك قبل نهاية الموسم الجاري، في خطوة تمثل دفعة قوية لمستقبل الفريق.

كوبي ماينو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وشارك صاحب الـ21 عاما أساسيا خلال مواجهة تشيلسي الأخيرة، والتي حسمها يونايتد بهدف سجله ماتيوس كونيا في الشوط الأول على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهد عام 2026 عودة قوية لماينو مع الفريق، خاصة بعد رحيل المدرب السابق روبن أموريم في ديسمبر، حيث لم يكن يعتمد عليه بشكل كبير، قبل أن يحصل على ثقة المدرب الحالي مايكل كاريك.

وبفضل هذا الدعم، شارك اللاعب أساسيا في 12 مباراة من آخر 13 مواجهة للفريق، ليساهم في اقتراب مانشستر يونايتد من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة ذا صن، فإن إدارة مانشستر يونايتد أنهت بالفعل الاتفاق الشفهي مع اللاعب ووكيله بشأن تجديد العقد، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي.

ومن المتوقع أن يحصل ماينو على زيادة كبيرة في راتبه الأسبوعي ليصل إلى نحو 150 ألف جنيه إسترليني، في ظل تطور مستواه وأهميته داخل الفريق.

كما تشير التقارير إلى أن العقد الجديد سيمتد حتى صيف 2031، ما يعكس رغبة النادي في بناء مشروع طويل الأمد حول اللاعب.

ويأتي هذا التحرك في وقت يستعد فيه النادي لإعادة هيكلة خط الوسط، خاصة مع اقتراب رحيل كاسيميرو بنهاية عقده، إلى جانب عدم اقتناع الجهاز الفني بمستوى مانويل أوجارتي حتى الآن.

ويعد ماينو أحد الركائز الأساسية في مشروع مانشستر يونايتد الجديد، حيث يسعى النادي لتأمين استمراره لأطول فترة ممكنة وسط اهتمام متزايد من أندية أخرى.