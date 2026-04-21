تقرير: لياو يدخل في دائرة اهتمامات برشلونة.. وهذه رغبة اللاعب

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 12:45

كتب : FilGoal

دخل رافاييل لياو لاعب ميلان في دائرة اهتمامات برشلونة للانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد اللاعب البرتغالي في 2028.

وبحسب ماتيو موريتو الصحفي المختص بالانتقالات، فإن ميلان مستعد لبيع لياو إذا وصل أي عرض بين 45 إلى 50 مليون يورو.

وكشف أن اللاعب يعد خيارا مطروحا وداخل دائرة اهتمامات النادي الكتالوني، لكنه ليس أولوية بالنسبة لبرشلونة.

وأوضح موريتو أن لياو منفتح على الانتقال إلى برشلونة.

ودخل لياو في أزمة مع ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريقه بسبب استبداله في مباراة لاتسيو.

واعترض اللاعب البرتغالي على أليجري أثناء تبديله في مباراة لاتسيو، مما أدى إلى ذهاب مايك مانيان قائد الفريق لكي يخرج بشكل أسرع.

وشدد جيوفاني برانكيني وكيل أعمال ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان في وقت سابق على أن رافاييل لياو لاعب الفريق لا يقدم مساهمة كبيرة.

وقال برانكيني لراديو 1: "أليجري سيعاقب لياو؟ ديناميكيات ميلان معقدة، اللاعب يعد من أصول النادي، ولذلك يجب أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار".

وأكمل "من الواضح أن هذا الموسم لياو لا يقدم مساهمة كبيرة للفريق، وهذا أمر واضح للجميع".

وأتم "يظل لياو لاعبا مهما وسيتم الدفاع عنه حتى النهاية، رغم النهاية الحادة التي صاحبت عملية استبداله".

وشارك لياو مع ميلان في 27 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 3 آخرين.

