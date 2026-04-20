بعد واقعة "الموبايل".. طارق مجدي حكما لمباراة الإعادة بين طنطا ووي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم طارق مجدي لإدارة مباراة طنطا ضد وي بدوري المحترفين.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن في وقت سابق إعادة مباراة طنطا ضد وي في الجولة 30 من دوري المحترفين.

وحددت اللجنة غدا الثلاثاء، الموافق 21 أبريل الحالي، موعدا لإقامة المباراة المُعادة بين طنطا ووي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب نادي طنطا، ضمن مباريات الجولة الـ30، وذلك في إطار تطبيق اللوائح والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.

المباراة الأولى كانت قد أقيمت بقيادة الحكم عبد العزيز السيد.

ماذا حدث؟

احتسب الحكم عبد العزيز السيد ركلة جزاء لصالح المصرية للاتصالات في الدقيقة 41، إثر عرقلة أحد لاعبي الفريق على حدود منطقة الجزاء.

وأظهرت اللقطات قيام الحكم الرابع حسام حسن بمراجعة الحالة عبر هاتف محمول، قبل أن يقرر عبد العزيز السيد احتساب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

وأدار المباراة طاقم حكام مكون من عبد العزيز السيد حكما للساحة، ووليد ممدوح مساعد أول، وشهاب راشد مساعد ثاني، وحسام حسن الحكم الرابع.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي "عقب الأحداث، التي شهدتها مباراة طنطا والمصرية للاتصالات، ضمن دوري المحترفين بتاريخ 16 أبريل 2026، وبعد تسلم التقارير الفردية المكتوبة من الحكام المذكورين: حكم الساحة عبد العزيز السيد، المساعد الأول وليد ممدوح، المساعد الثاني، شهاب راشد، والحكم الرابع، حسام حسن، قررت اللجنة إيقافهم عن مهامهم في جميع الدرجات والمسابقات حتى إشعار آخر."

وأضاف "تمت إحالة الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ القرار النهائي وفقًا للوائح المعمول بها."

وأتم بيان الاتحاد "نؤكد التزامنا بالشفافية وبالتطبيق الصارم لقوانين اللعبة، والتي تُعد من الركائز الأساسية لعملنا التحكيمي."

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة إيقاف طاقم حكام المباراة خلال بيان رسمي.