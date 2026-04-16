بعد واقعة الموبايل.. إيقاف طاقم حكام مباراة طنطا أمام وي بدوري المحترفين

أعلن اتحاد الكرة إيقاف طاقم حكام مباراة طنطا أمام وي ضمن الجولة 30 من دوري المحترفين، والتي أقيمت يوم الخميس.

واحتسب الحكم عبد العزيز السيد ركلة جزاء لصالح المصرية للاتصالات في الدقيقة 41، إثر عرقلة أحد لاعبي الفريق على حدود منطقة الجزاء.

وأظهرت اللقطات قيام الحكم الرابع حسام حسن بمراجعة الحالة عبر هاتف محمول، قبل أن يقرر عبد العزيز السيد احتساب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

وأدار المباراة طاقم حكام مكون من عبد العزيز السيد حكما للساحة، ووليد ممدوح مساعد أول، وشهاب راشد مساعد ثاني، وحسام حسن الحكم الرابع.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي "عقب الأحداث، التي شهدتها مباراة طنطا والمصرية للاتصالات، ضمن دوري المحترفين بتاريخ 16 أبريل 2026، وبعد تسلم التقارير الفردية المكتوبة من الحكام المذكورين: حكم الساحة عبدالعزيز السيد، المساعد الأول وليد ممدوح، المساعد الثاني، شهاب راشد، والحكم الرابع، حسام حسن، قررت اللجنة إيقافهم عن مهامهم في جميع الدرجات والمسابقات حتى إشعار آخر."

وأضاف "تمت إحالة الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ القرار النهائي وفقًا للوائح المعمول بها."

وأتم بيان الاتحاد "نؤكد التزامنا بالشفافية وبالتطبيق الصارم لقوانين اللعبة، والتي تُعد من الركائز الأساسية لعملنا التحكيمي."

مفيش VAR عادي هنتصرف ❌ الموبايل موجود وهنراجع اللقطة منه ✔️ الحكم يستعين بالموبايل في مباراة طنطا المصرية للاتصالات لمراجعة صحة ضربة الجزاء ⚽️ pic.twitter.com/h9Wb2GOrUr — ON Sport (@ONTimeSports) April 16, 2026

وحسم القناة من قبل تأهله فيما تتصارع الفرق على مقعدين للتأهل للدوري المصري الموسم المقبل.

وتعادل طنطا أمام وي بهدف لكل فريق.

تقدم لوي حسام أحمد لوي بالهدف الأول لصالح وي، قبل أن يسجل كريم أسامة التعادل لطنطا.

وارتفع رصيد طنطا لـ 28 نقطة في المركز الـ 15 بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

فيما أصبح رصيد وي 44 نقطة في المركز السابع بفارق 6 نقاط عن المركز الثالث المؤهل للدوري المصري.