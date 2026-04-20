ممدوح عباس يعلن حضور ياسين منصور لنهائي الكونفدرالية

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 20:34

كتب : FilGoal

أعلن ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، حضور ياسين منصور نائب رئيس الأهلي لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية.

وكتب عباس عبر حسابه على موقع إكس: "في مكالمة هاتفية بيني وبين الأستاذ ياسين منصور، أكد لي أنه سيكون في مقدمة الحضور في المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية ضيفا علي، وتأكيدا على بدء العلاقات التاريخية بين الزمالك والأهلي كما كانت دائنا نابذة للتعصب والكراهية".

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي الكونفدرالية بعد الفوز على شباب بلوزداد بنصف النهائي.

وتقام مباراة الذهاب لنهائي الكونفدرالية على ملعب اتحاد العاصمة يوم السبت 9 مايو، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم السبت 16 مايو.

