للمرة الثانية على التوالي.. أهلي جدة إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

تأهل أهلي جدة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي.

وفاز أهلي جدة في نصف النهائي على فيسيل كوبي الياباني بهدفين مقابل هدف.

وكان أهلي جدة قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة.

فيسيل كوبي تقدم بالهدف الأول بالدقيقة 30 عن طريق يوشينوري موتو بمتابعة لتمريرة من يويو أوساكا.

وكاد أهلي جدة أن يتعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ولكن رأسيته جاءت بالقائم.

وفي الشوط الثاني ضغط أهلي جدة بشكل أكبر لتسجيل التعادل، وسجل إيفان توني بالفعل بالدقيقة 50 ولكن الهدف لم يحتسب لوجود حالة تسلل.

ومنع العارضة فرصة الهدف الثاني لفيسيل كوبي بالدقيقة 54.

وتعادل أهلي جدة أخيرة بالدقيقة 62 عن طريق جالينو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبالدقيقة 70 سجل توني الهدف الثاني مستغلا خطأ من الحارس في الخروج لعرضية.

وسجل محرز الهدف الثالث بالدقيقة 74 ولكن الهدف ألغي لوجود حالة تسلل.

وحاول فيسيل كوبي تسجيل التعادل في باقي دقائق المباراة ولكن دفاعات أهلي جدة ظلت متماسكة حتى النهاية.

ويلتقي أهلي جدة في النهائي مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين شباب أهلي دبي وماتشيدا.