للمرة الثانية على التوالي.. أهلي جدة إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 20:25

كتب : FilGoal

إيفان توني - أهلي جدة

تأهل أهلي جدة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي.

وفاز أهلي جدة في نصف النهائي على فيسيل كوبي الياباني بهدفين مقابل هدف.

وكان أهلي جدة قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة.

فيسيل كوبي تقدم بالهدف الأول بالدقيقة 30 عن طريق يوشينوري موتو بمتابعة لتمريرة من يويو أوساكا.

وكاد أهلي جدة أن يتعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ولكن رأسيته جاءت بالقائم.

وفي الشوط الثاني ضغط أهلي جدة بشكل أكبر لتسجيل التعادل، وسجل إيفان توني بالفعل بالدقيقة 50 ولكن الهدف لم يحتسب لوجود حالة تسلل.

ومنع العارضة فرصة الهدف الثاني لفيسيل كوبي بالدقيقة 54.

وتعادل أهلي جدة أخيرة بالدقيقة 62 عن طريق جالينو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبالدقيقة 70 سجل توني الهدف الثاني مستغلا خطأ من الحارس في الخروج لعرضية.

وسجل محرز الهدف الثالث بالدقيقة 74 ولكن الهدف ألغي لوجود حالة تسلل.

وحاول فيسيل كوبي تسجيل التعادل في باقي دقائق المباراة ولكن دفاعات أهلي جدة ظلت متماسكة حتى النهاية.

ويلتقي أهلي جدة في النهائي مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين شباب أهلي دبي وماتشيدا.

أهلي جدة فيسيل كوبي دوري أبطال آسيا للنخبة
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: فيكتور مونيوز مصاب وقد يغيب عن كأس العالم 24 دقيقة | في المونديال
بعد اعتدائه على قائد ويسكا.. لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني تعلن عقوبة أندرادا 44 دقيقة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة يعلن فتح باب التقديم لشركات تقنية الفيديو لموسم 2026/2027 45 دقيقة | الكرة المصرية
زيدان يجري عملية جراحية وينتظر موقفه من كأس العالم ساعة | الوطن العربي
مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق ساعة | منتخب مصر
كيركيز: لم أر أي لاعب باحترافية صلاح.. وأحاول التعلم منه قدر المستطاع ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيله: الأهلي مطالب بهذه الخطوة للتعاقد مع موكوينا 2 ساعة | ميركاتو
قائمة أتلتيكو مدريد - غياب باريوس.. وألفاريز يقود الهجوم لمواجهة أرسنال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
/articles/527658/للمرة-الثانية-على-التوالي-أهلي-جدة-إلى-نهائي-دوري-أبطال-آسيا-للنخبة