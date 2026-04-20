تقرير: منتخب المغرب يسابق الزمن لتجهيز نايف أكرد لكأس العالم
الإثنين، 20 أبريل 2026 - 20:00
كتب : FilGoal
يسابق منتخب المغرب الزمن من أجل تجهيز مدافعه نايف أكرد للمشاركة مع الأسود في كأس العالم.
وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن الجهاز الطبي لمنتخب المغرب يسابق الزمن لتجهيز نايف أكرد لاعب مارسيليا الفرنسي للمشاركة في كأس العالم.
وخضع نايف أكرد لعملية جراحية في شهر مارس الماضي لعلاج إصابة مستمرة في أسفل البطن (فتق رياضي).
وانضم أكرد إلى مارسيليا قادما من وست هام في الانتقالات الصيفية الماضية.
وخاض أكرد هذا الموسم 16 مباراة في الدوري الفرنسي، وسجل هدفا وحيدا.
كما لعب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس فرنسا.
نايف أكرد أحد الأعمدة الدفاعية للمنتخب المغربي.
ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.
