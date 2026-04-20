تقرير: منتخب المغرب يسابق الزمن لتجهيز نايف أكرد لكأس العالم

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 20:00

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - نايف أكرد

يسابق منتخب المغرب الزمن من أجل تجهيز مدافعه نايف أكرد للمشاركة مع الأسود في كأس العالم.

نايف أكرد

النادي : أولمبيك مارسيليا

المغرب

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن الجهاز الطبي لمنتخب المغرب يسابق الزمن لتجهيز نايف أكرد لاعب مارسيليا الفرنسي للمشاركة في كأس العالم.

وخضع نايف أكرد لعملية جراحية في شهر مارس الماضي لعلاج إصابة مستمرة في أسفل البطن (فتق رياضي).

وانضم أكرد إلى مارسيليا قادما من وست هام في الانتقالات الصيفية الماضية.

وخاض أكرد هذا الموسم 16 مباراة في الدوري الفرنسي، وسجل هدفا وحيدا.

كما لعب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس فرنسا.

نايف أكرد أحد الأعمدة الدفاعية للمنتخب المغربي.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.

