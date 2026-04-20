"أسوأ من تعاملت معهم في حياتي".. عبد الرحمن شيكا يهاجم إدارة مودرن سبورت

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 18:38

كتب : FilGoal

عبد الرحمن أسامة "شيكا" - مودرن سبورت

هاجم عبد الرحمن أسامة "شيكا" لاعب مودرن سبورت إدارة ناديه عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب شيكا "المشكلة لم تكن في اللاعبين التي استبعدها النادي، لولا الرباعي المستبعد وأنا واحد منهم بعد ربنا ومجدي عبد العاطي لن يستمر هذا الفريق في الدوري الممتاز الموسم الحالي".

وأتم "وصف الجو العام للنادي بالسيء يعتبر قليل وللحديث بقية، هؤلاء أسوأ من تعاملت معهم في حياتي".

ولم يكن شيكا أول من هاجم إدارة النادي، بل سبقه زميله حسام حسن ومجدي عبد العاطي مدرب الفريق السابق.

وطالب عبد العاطي بـ 2 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقده وهو ما يعادل شهرين من راتبه.

وتولى مجدي عبد العاطي تدريب الفريق في الصيف قبل بداية الموسم.

وأعلن نادي مودرن سبورت فسخ تعاقد المدير الفني في ديسمبر الماضي.

وترك عبد العاطي الفريق مودرن سبورت المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز مرحلة التتويج باللقب.

وأشار النادي آنذاك أن وجاء فسخ تعاقد مودرن سبورت مع مجدي عبد العاطي عقب جلسة ودية جمعت الطرفين.

وتولى أحمد سامي مهمة تدريب الفريق خلفا لعبد العاطي.

ويحتل الفريق حاليا المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة عقب مرور 5 جولات من مرحلة تفادي الهبوط.

وسبق أن تقدم حسام حسن مهاجم الفريق بشكوى ضد النادي بعدما أعلن عبر FilGoal.com فسخ تعاقده كما بعث برسالة نارية ضد ناديه السابق. (طالع التفاصيل)

