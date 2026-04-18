"أنصح اللاعبين بالتفكير قبل الانضمام لـ مودرن سبورت".. رسالة نارية من حسام حسن

وجه حسام حسن لاعب مودرن سبورت السابق رسالة قوية ونصح جميع اللاعبين بالتفكير قبل الانضمام للنادي.

حسام حسن النادي : لاعب حر مودرن سبورت

وكتب حسام حسن عبر حسابه على إنستجرام "في البداية، لم أكن أنوي الحديث عن أي أحداث داخل النادي، ولم أتحدث يوما عن نادٍ لعبت له، لكن للأسف بعد إنهاء تعاقدي مع نادي مودرن سبورت بإصرار مني، فوجئت بنشر خبر لا أفهم توقيته ولا الهدف منه، رغم أن الاتفاق الذي أنهينا به التعاقد كان واضحا، وتم التأكيد علي أكثر من مرة".

وأضاف "لذلك كان لزاما علي التوضيح دفاعا عن نفسي، وليس دفاعا عن زملائي الذين تعرضوا للظلم، ويعانون من إدارة النادي بلا مبرر، باستثناء بعض اللاعبين المقربين من رئيس النادي الذين يحصلون على مستحقاتهم لأنهم يؤدون أدوارهم كما يجب".

وتابع "ولو أردتم معرفة الحقيقة فاسألوا اللاعبين الذين تم منعهم بقرار مباشر من رئيس النادي من حضور التدريبات، مع إيقاف مستحقاتهم ومنع أي أحد من الحديث، وكأننا لا نملك حقوقا".

وأكمل "أنصح كل لاعبي مصر قبل التفكير في الانضمام إلى هذا النادي أن يسألوا أصحاب الضمير من اللاعبين، وسيخبرونهم بما يحدث داخل النادي".

وأكمل "هناك أحداث كثيرة، ولاعبون سيخرجون للحديث عما تعرضوا له من ضغوط وتدمير نفسي بلا مبرر، وستظهر حقائق أخرى في الوقت المناسب من خلال لقاءات تلفزيونية ستكشف جزءا مما يحدث داخل النادي من ظلم وإهانة للاعبين".

وأتم "رحم الله أحمد رفعت".

وكشف حسام حسن في وقت سابق عبر FilGoal.com: "أعلن فسخ تعاقدي مع نادي مودرن سبورت بعد وصول العلاقة بيني وبين إدارة النادي برئاسة وليد دعبس إلى طريق مسدود".

وأضاف "لست ناشئا ليتم التعامل معي بهذ الطريقة، خاصة أنني بذلت مجهودا كبيرًا خلال الفترة الماضية."

وتابع مهاجم مودرن السابق "راهنت باسمي من أجل مساعدة الفريق على البقاء في الدوري، وتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق."

وأكمل "لدي بعض الملاحظات داخل النادي، وسأعلن التفاصيل في الوقت المناسب، للحديث بقية."

وانضم حسام حسن صاحب الـ 32 عاما إلى مودرن سبورت في يناير 2025.

ولعب حسام حسن لصفوف أندية طلائع الجيش، والداخلية، وسموحة، والأهلي، بالإضافة إلى الأهلي الليبي، وأخيرا مودرن سبورت.

وشارك هذا الموسم في 23 مباراة مع مودرن سبورت بكافة البطولات سجل خلالهم 3 أهداف بواقع هدفين في الدوري، وهدف في كأس الرابطة.

ويحتل مودرن سبورت المركز السابع في مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة.