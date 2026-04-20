الشروق التونسية: مدرب الترجي مهدد بالإيقاف بسبب تصريحاته ضد حكم صنداونز
الإثنين، 20 أبريل 2026 - 17:57
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة "الشروق التونسية" أن الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني للترجي التونسي مهدد بالتعرض لعقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وخسر الترجي التونسي أمام صنداونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد.
ليتأهل صنداونز للنهائي في مواجهة الجيش الملكي المغربي.
وعقب المباراة هاجم بوميل حكام اللقاء بشدة وحملهم خسارة فريقه.
وقال بوميل إن ركلة الجزاء التي احتسبت لصنداونز لا أساس لها من الصحة، ولعبت دورا حاسما في تأهل الفريق الجنوب إفريقي.
ومن المنتظر أن تدرس لجنة الانضباط في كاف تصريحات بوميل بعد المباراة للتأكد أنها تتضمن هجوما ضد الحكم بطريقة تخالف اللوائح.
وفي حالة ثبوت وجود تجاوزات من المدرب الفرنسي سيتعرض لعقوبات قد تشمل غرامة مالية وإيقاف لعدة مباريات.
