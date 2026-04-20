"المدير الرياضي سيقول شيئا يسكت الجميع".. كوناتي يعلن استمراره مع ليفربول

كشف إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، عن اقترابه من تجديد تعاقده مع الريدز، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال كوناتي في تصريحات لـ ليفربول إيكو "تحدثنا مع النادي لفترة طويلة ونحن الآن قريبيون من التوصل إلى اتفاق.. أعتقد أن الجميع كان يتمنى ذلك لفترة طويلة لكننا الآن نسير في طريق جيد."

وأضاف "هناك فرصة كبيرة لبقائي هنا الموسم المقبل، هذا ما كانت أتمناه دائما، وأنتظر إتمام إجراءات العقد."

وأكمل المدافع الفرنسي "عليكم أن تسألوا ريتشارد هيوز المدير الرياضي، عما قلته له في سبتمبر ونوفمبر، وسيقول شيئا يسكت الجميع."

وأتم اللاعب صاحب الـ 26 عاما "استغرق الأمر وقتا طويلا لكن هذه مفاوضات، مع محمد صلاح وفيرجيل فان دايك الموسم الماضي كان الأمر نفسه تماما، أعتقد أنهم وقعوا العقد في إبريل."

وردا على احتياج ليفربول لقادة جدد مع رحيل صلاح وروبرتسون بنهاية الموسم الجاري، قال "أعتقد أنني قائد بالفعل لهذا الفريق، للاعبين الشباب، وللاعبين من جيلي، وللجميع بصراحة. نعلم أن هذا جزء من حياة كرة القدم. سيرحل الأساطير يوماً ما، وبعد ذلك سيأتي دورنا لنأخذ زمام المبادرة."

وشارك كوناتي في فوز ليفربول الصعب أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 55 نقطة والمؤهل لدوري الأبطال مبتعدا عن ملاحقه تشيلسي السادس بفارق 7 نقاط قبل 5 جولات من النهاية.

وعن هذا الموسم قال كوناتي "علينا أن نركز على نهاية الموسم، وبعد ذلك بالنسبة لعدد من اللاعبين ستكون بطولة كأس العالم تحديًا كبيرًا أيضًا."

وأردف "بعد عطلتي - لأنه كان موسمًا طويلًا وشاقًا للجميع على ما أعتقد - يمكننا التحدث عن كل شيء، بعد فترة ما قبل الموسم بالطبع، لأنها ستكون مهمة للغاية."

وتحدث عن الخروج من دوري أبطال أوروبا "كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة، لعبنا ضد باريس سان جيرمان، وهو أفضل فريق في أوروبا، وأعتقد أن الجميع يتفقون على أنه لو فزنا على باريس سان جيرمان، لربما كانت لدينا فرصة كبيرة للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي."

وأتم "إذا فازوا هذا الموسم، فلا أعتقد أن بإمكاننا قول أي شيء، لقد كان الأمر صعباً، لكن الآن لدينا بضع مباريات متبقية وعلينا التأكد من حجز مقعدنا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل."

وانضم كوناتي إلى ليفربول في يناير 2021 قادما من لايبزيج الألماني.

وبدأ كوناتي صاحب الأصول المالية، مسيرته في نادي سوشو الفرنسي، قبل الانتقال إلى لايبزيج في يناير 2017 ليقضي رفقة الفريق الألماني 4 سنوات قبل الانتقال للريدز.

وشارك كوناتي هذا الموسم في 46 مباراة، مسجلا هدفين.

وتوج مع ليفربول ببطولات الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين لكأس الرابطة، بالإضافة للقب درع المجتمع.