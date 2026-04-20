روبرتسون يكشف كواليس حواره مع صلاح قبل مواجهة إيفرتون

كشف أندرو روبرتسون لاعب ليفربول، عن كواليس حواره مع محمد صلاح قبل مواجهة إيفرتون.

وحقق ليفربول فوزًا قاتلا أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، بهدفين لهدف، في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي

وقال روبرتسون عبر موقع ليفربول الرسمي "لقد عشقت ديربي ميرسيسايد. إنها المباريات التي سأتذكرها خلال السنوات التسع التي قضيتها في ليفربول."

وأضاف "كنا الطرف الأقوى والأكثر تحكما في مباراة إيفرتون، وشعرت أن تسجيل الهدف الثاني مسألة وقت لا أكثر."

وشارك روبرتسون ومحمد صلاح كأساسيان في تشكيل ليفربول أمام إيفرتون.

وتابع روبرتسون "عندما تم اختياري في التشكيل الأساسي، تحدثت مع محمد صلاح وقلنا (هيا بنا نستمتع) إنها مباراتنا الأخيرة، ولدينا ذكريات رائعة لا تُحصى في ديربي ميرسيسايد، لحظات انتصار كثيرة، وبعض لحظات الإحباط، ولكن ليس كثيرًا. إنها مباريات رائعة للمشاركة فيها، وسأفتقدها بالتأكيد."

وأضاف "أعرف كيف تسير مباريات ديربي ميرسيسايد، وأحيانًا عندما تكون في قمة أدائك، قد تُعاقب، أعتقد أن هذا ما حدث معنا."

وتابع "احتجنا لبعض الوقت للتعافي، وكان علينا مواصلة الضغط، ثم جاءت ركلة ثابتة في اللحظات الأخيرة، لا يُمكنك أن تطلب أفضل من ذلك، وكان من الرائع رؤية ردة فعل جماهير الفريق الضيف."

كما تحدث عن فريدي وودمان حارس ليفربول الثالث "إنه لاعب محبوب جدًا في غرفة ملابسنا، يتمتع بشخصية رائعة وقد اندمج معنا بشكل ممتاز."

وشارك وودمان بديلا لجيورجي مامادرشفيلي الذي تعرض للإصابة في هدف التعادل لأيفرتون بعد اصطدام مع بيتو مهاجم أصحاب الأرض.

وأكمل روبرتسون "أُمازح وودمان كثيرًا، ودائمًا ما نضحك، منذ انضمامه للفريق كان أداؤه مذهلاً، ويبقى في الملعب وفقا لرغبة محمد صلاح لتسديد ركلات الجزاء عليه بعد ساعة من انتهاء التدريب."

وأضاف "يركض بعد المباريات، وهو دائمًا موجود لدعم الجميع، هؤلاء الأشخاص مهمون جدًا، ربما لا يحصلون دائمًا على التقدير الذي يستحقونه أو الأضواء التي يستحقونها، لكن عندما عاد إلى غرفة الملابس تم استقباله استقبالاً حارًا."

ورفع ليفربول رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس المؤهل لدوري الأبطال مبتعدا عن ملاحقه تشيلسي السادس بفارق 7 نقاط قبل 5 جولات من النهاية.