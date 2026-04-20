الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي

اكتمل طرفا نهائي بطولة الكونفدرالية بتواجد الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري.

وتأهل الزمالك إلى النهائي بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف في إياب نصف النهائي مستفيدا من الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

وأقيمت مباراة الزمالك يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة.

وعلى الجانب الآخر، تعادل اتحاد العاصمة مع منافسه أولمبيك آسفي بهدف لكل فريق في نصف نهائي الكونفدرالية وتأهل إلى النهائي مستفيدا بقاعدة الهدف خارج الأرض.

واستضاف ملعب المسيرة الخضراء في المغرب المباراة.

وللمرة الثانية في تاريخه، يتمكن اتحاد العاصمة من التأهل إلى النهائي.

ووصل اتحاد العاصمة إلى النهائي من قبل في موسم 2022-2023 وتوج بالبطولة على حساب يانج أفريكانز.

وبلغ الزمالك النهائي مرتين في وقت سابق في 2019 و2023 أمام نفس المنافس نهضة بركان المغربي.

وتوج الزمالك بالبطولة في المرتين.

موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي

سيلعب الزمالك مباراة الذهاب يوم 9 مايو.

ستقام مباراة الذهاب في الجزائر.

وسيخوض الزمالك مباراة الإياب على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم 16 مايو.

وستذيع قناة بي إن سبورتس المباراتين.