أولمبيك آسفي: جماهير اتحاد العاصمة هاجمت المنظمين بالكراسي دون سبب

أوضح مروان رشيد عضو اللجنة التقنية بنادي أولمبيك آسفي المغربي أن جماهير الاتحاد العاصمة هاجمت المنظمين بالكراسي دون سبب.

وتأخر انطلاق مباراة أولمبيك آسفي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بسبب اقتحام الجماهير لأرض الملعب.

وقال مروان رشيد عبر إم بي سي مصر 2: "كان هناك تشاحن بين جماهير أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة قبل المباراة وأدى إلى حدوث انفلات واقتحام جماهير اتحاد العاصمة لأرض الملعب وهاجموا حاملي الكرات والأمن وتم الهجوم على المنظمين بالكراسي في مشهد مكرر، قوات الأمر تدخلت لحل الأمر".

وأضاف "لا أعرف لماذا اقتحمت جماهير اتحاد العاصمة أرض الملعب".

وأكمل "لا أقول أشياء لم تحدث، كل ما حدث مصور، ثم دخل جمهور أولمبيك آسفي وحدث تضارب مع جماهير اتحاد العاصمة، وعادت الجماهير إلى المدرجات مجددا".

وأتم "لا توجد أي إصابات من الأمن أو الجماهير".

وينتظر الزمالك الفائز من هذه المباراة لمواجهته في النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بين أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة دون أهداف.

وسيلعب الزمالك مباراة إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي.